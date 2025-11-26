jueves 27 de noviembre de 2025
Escribinos
26 de noviembre de 2025
Expectativa.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la vuelta de los Rolling Stones a la Argentina

En una entrevista con Mario Pergolini, Daniel Grinbank habló sin rodeos sobre el posible regreso de los Rolling Stones a los escenarios del país.

Los Rolling Stones no paran.&nbsp;

Los Rolling Stones no paran. 

“¿Sigue siendo una pregunta que te hacen?”, quiso saber Mario Pergolini durante la entrevista a Daniel Grinbank. “Constante. Sí, es una constante. A ver, es real que hay una ‘Stonemanía’ en la Argentina como no se da en ninguna parte del mundo y eso ellos lo saben. Eso es real. También es real que uno, la gente, el común de la gente supone que uno puede interceder cuando ellos deciden venir”, remarcó el productor.

Lee además
Gorriones Sexteto está en el Teatro Cosmopolita de Llavallol. 
Recomendado.

Llega una nueva edición del Festival de Tango y Criollismo a Llavallol
Alejandro Dolina y Mario Pergolini, en El Trece. 
Va de retro.

La vieja anécdota que une a Mario Pergolini con Alejandro Dolina
Embed

“Ellos deciden venir cuando quieran venir, cuando pueden venir, tomando en cuenta que gente que tiene más de 80 años, y que no se movilizan solos, sino que movilizan 150 personas”, puntualizó.

“Esto es importante. Mientras ellos sientan que pueden hacer el show con la dignidad que podían hacerlo décadas atrás... O sea, no tienen necesidad económica. Es el hecho de ese contacto con la gente lo que los moviliza”, resaltó Daniel Grinbank.

LOS ROLLING STONES REEDITAN "BLACK AND BLUE"

Los Rolling Stones anunciaron la reedición de su álbum de 1976 "Black and Blue", que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre con seis temas inéditos, una nueva masterización y varios formatos de venta.

image
Los Rolling Stones reeditan un disco clásico.

Los Rolling Stones reeditan un disco clásico.

La banda, que celebra así las casi cinco décadas de su décimotercer álbum de estudio, hizo pública la noticia con el lanzamiento de una nueva versión de la canción "Shame, Shame, Shame", de Shirley & Company, en un formato "más enérgico" y con un videoclip gráfico compuesto de fotografías y recortes de su trayectoria.

'Black and Blue' fue el primer álbum tras la incorporación como guitarrista de Ronnie Wood en sustitución del saliente Mick Taylor

Temas
Seguí leyendo

Llega una nueva edición del Festival de Tango y Criollismo a Llavallol

La vieja anécdota que une a Mario Pergolini con Alejandro Dolina

Celebran en Lomas una nueva mateada con música y festejos

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Evangelina Anderson, en medio de rumores.
Son rumores.

Qué pasa entre Evangelina Anderson y un joven banfileño

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos