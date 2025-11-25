Celebran en Lomas de Zamora una nueva mateada con música y festejos

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas realizará, este jueves, su clásica mateada mensual, un evento que tiene como propósito fomentar la camaradería entre los socios de la institución y los vecinos del barrio. La entrada es totalmente libre y gratuita.

La mateada es un espacio propicio para que los adultos mayores disfruten de la compañía mutua, de charlas y de anécdotas. En esta ocasión, la nueva edición del evento se hará desde las 15.30 en la sede ubicada en Díaz Vélez 368.

Durante la tarde, la institución también pondrá a disposición un espectáculo : la cantante lírica Isabel Minguez (becaria del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y egresada del Conservatorio Julián Aguirre , donde ejerce cátedras docentes) se presentará con el propósito de deleitar con su voz a todos los presentes. Una vez finalizada la presentación de Minguez se pasará la gorra para aquellos que deseen colaborar con la artista.

Como si eso fuera poco, habrá un momento más que especial y emotivo en donde todos aquellos socios y vecinos que hayan cumplido un año más de vida durante noviembre puedan festejar sus cumpleaños, con velas y torta incluida.

Los vecinos de Lomas asistirán a una nueva mateada en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad.

La mateada, un clásico en Lomas

“Mantener la mateada en el tiempo es algo extraordinario para el Centro de Jubilados ya que logramos que sea solicitada por los socios y amigos. Este evento nos une a todos y, además, nos mantiene comunicados. Cada edición que pasa es más concurrida que la anterior”, señaló Norberto Giambuzzi, presidente de la institución, quien le pidió a los vecinos que asistan a la mateada que colaboren con algo para compartir, ya sea unas masitas, una torta o gaseosas.

Para finalizar, Norberto adelantó que el sábado 13 de diciembre harán el tradicional almuerzo de fin de año, mientras que la próxima mateada está proyectada para el jueves 18 de diciembre. De todas maneras, la verdadera despedida del 2025 la harán con una feria de emprendedores el próximo sábado 20 de diciembre.