miércoles 26 de noviembre de 2025
Escribinos
25 de noviembre de 2025
Este jueves.

Celebran en Lomas de Zamora una nueva mateada con música y festejos

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas realizará su tradicional mateada, que contará con un espectáculo y el habitual festejo de cumpleaños. La entrada es libre y gratuita.

Cada mateada es muy concurrida por los vecinos adultos mayores de Lomas.

Cada mateada es muy concurrida por los vecinos adultos mayores de Lomas.

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas realizará, este jueves, su clásica mateada mensual, un evento que tiene como propósito fomentar la camaradería entre los socios de la institución y los vecinos del barrio. La entrada es totalmente libre y gratuita.

La mateada es un espacio propicio para que los adultos mayores disfruten de la compañía mutua, de charlas y de anécdotas. En esta ocasión, la nueva edición del evento se hará desde las 15.30 en la sede ubicada en Díaz Vélez 368.

Lee además
La vinoteca de Lomas está ubicada en Gorriti y Simón Bolívar.
Día del Vino.

La filosofía de una vinoteca clásica de Lomas: "El mejor vino es el que te gusta"
La exposición de arte en el Kennel Club Lomas de Zamora se realiza allí hace más de 15 años. 
Talentos locales.

El Kennel Club Lomas de Zamora prepara una exposición de arte con entrada gratuita

La nueva edición del evento se hará desde las 15.30 en la sede ubicada en Díaz Vélez 368.

Durante la tarde, la institución también pondrá a disposición un espectáculo: la cantante lírica Isabel Minguez (becaria del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y egresada del Conservatorio Julián Aguirre, donde ejerce cátedras docentes) se presentará con el propósito de deleitar con su voz a todos los presentes. Una vez finalizada la presentación de Minguez se pasará la gorra para aquellos que deseen colaborar con la artista.

Como si eso fuera poco, habrá un momento más que especial y emotivo en donde todos aquellos socios y vecinos que hayan cumplido un año más de vida durante noviembre puedan festejar sus cumpleaños, con velas y torta incluida.

541740708_1079119297726589_697290503793659255_n
Los vecinos de Lomas asistirán a una nueva mateada en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad.

Los vecinos de Lomas asistirán a una nueva mateada en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad.

La mateada, un clásico en Lomas

Mantener la mateada en el tiempo es algo extraordinario para el Centro de Jubilados ya que logramos que sea solicitada por los socios y amigos. Este evento nos une a todos y, además, nos mantiene comunicados. Cada edición que pasa es más concurrida que la anterior”, señaló Norberto Giambuzzi, presidente de la institución, quien le pidió a los vecinos que asistan a la mateada que colaboren con algo para compartir, ya sea unas masitas, una torta o gaseosas.

Mantener la mateada en el tiempo es algo extraordinario para el Centro de Jubilados ya que logramos que sea solicitada por los socios y amigos. Este evento nos une a todos y, además, nos mantiene comunicados. Cada edición que pasa es más concurrida que la anterior Mantener la mateada en el tiempo es algo extraordinario para el Centro de Jubilados ya que logramos que sea solicitada por los socios y amigos. Este evento nos une a todos y, además, nos mantiene comunicados. Cada edición que pasa es más concurrida que la anterior

Para finalizar, Norberto adelantó que el sábado 13 de diciembre harán el tradicional almuerzo de fin de año, mientras que la próxima mateada está proyectada para el jueves 18 de diciembre. De todas maneras, la verdadera despedida del 2025 la harán con una feria de emprendedores el próximo sábado 20 de diciembre.

Temas
Seguí leyendo

La filosofía de una vinoteca clásica de Lomas: "El mejor vino es el que te gusta"

El Kennel Club Lomas de Zamora prepara una exposición de arte con entrada gratuita

Lomas de Zamora: alumnos van a restoranes, comercios y comparten experiencias

Bailarinas de Lomas ganaron una competencia y clasificaron al mundial de danza

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El accidente ocurrió dentro de la estación de Lomas de Zamora.
Conmoción.

Una mujer fue atropellada por el tren en Lomas y sobrevivió de milagro

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos