Lanzan el "Anthology 4" de Los Beatles, con nuevas mezclas y rarezas

Los Beatles lanzaron “Anthology 4”, un nuevo volumen de archivos restaurados que expande la histórica serie iniciada en los años 90 y que vuelve a poner bajo la lupa el proceso creativo de la banda más influyente del Siglo XX.

La banda que supieron integrar John Lennon, Paul McCartney , George Harrison y Ringo Starr sigue sorprendiendo con sus nuevos lanzamientos.

A diferencia de los tres títulos previos, centrados en tomas alternativas, grabaciones en vivo y material nunca antes publicado, esta entrega incorpora un porcentaje mayor de canciones que ya habían circulado en ediciones deluxe, en la colección Bootleg Recordings 1963 y en el single de " Free as a Bird".

Los tres “reunion tracks” surgidos de los demos caseros de John Lennon , “Free as a Bird”, “Real Love” y “Now and Then”, reaparecen ahora con nuevas mezclas realizadas mediante tecnología actualizada, capaz de aislar y limpiar las voces del músico con una precisión inédita.

El resultado, aseguran los productores, ofrece una presencia vocal más nítida y un matiz emocional reforzado por el paso del tiempo.

NUEVO COMPILADO DE LOS BEATLES

Aunque el lanzamiento apunta en buena medida al público general, incluye suficientes rarezas como para atraer también a los coleccionistas más exigentes.

Entre los puntos destacados figuran una versión cruda de “While My Guitar Gently Weeps”, una lectura despojada de “Here Comes the Sun” y una fogosa corrida de “Helter Skelter”, seleccionadas entre lo más sólido de las pistas ya conocidas.

El aporte más valioso, sin embargo, proviene de un bloque de grabaciones de mediados de los sesenta que captura al grupo trabajando en el estudio con espontaneidad y humor.

image Nuevo compilado de Los Beatles.

Allí aparecen un serio primer intento de “I Need You”, una lectura veloz y casi campestre de “I’ve Just Seen a Face” y un curioso ensayo inicial de “In My Life”, donde John Lennon prueba afectaciones vocales finalmente descartadas.

El volumen suma además un extenso registro de audio verité en el que la banda bromea y, entre juegos, logra una versión jubilosa de “Baby You’re a Rich Man”.