viernes 28 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025
Recomendado.

Javier Parisi homenajea a Los Beatles y John Lennon en Lomas de Zamora

Javier Parisi hará un recorrido por los clásicos y algunas rarezas del repertorio de Los Beatles y de la etapa solista de John Lennon en Dandelion Teatro Bar.

Por Edgardo Solano
Javier Parisi, como John Lennon.&nbsp;

“Cuento la historia de Los Beatles y de John Lennon a partir de la Beatlemanía, la etapa de la psicodelia y el recital en la azotea, junto con el show en el Madison Square Garden de Lennon. Es el útlimo show del año, me gusta cerrar en el sur”, le adelanta Javier Parisi a La Unión.

El artista hará este recorrido, alterando el orden cronológico habitual, personificándose como John Lennon en las distintas etapas de su vida.

“En los cambios de vestuario, la banda va a seguir tocando en vivo, el público va a estar siempre conectado. En el show están los clásicos y también algunas rarezas para los fanáticos”, apunta.

Javier Parisi va a estar acompañado por Juan Pablo Pérez en bajo, León García en guitarra, Daniel Jauri en teclados y Leandro Kosek en batería.

thumbnail_image00002
Javier Parisi, en Lomas de Zamora.

JAVIER PARISI, EL JOHN LENNON DE LANÚS

Javier Parisi nació en Lanús en 1980, el año del asesinato de John Lennon. Cmenzó a estudiar guitarra e inglés desde muy pequeño, cuando Los Beatles lo influenciaron profundamente al descubrirla al escuchar una de sus canciones en casa de sus padres.

A los veinte años decidió crear su primera banda tributo a los “Fab Four de Liverpool” con amigos de su barrio, punto de partida que le impulsó a comprar todos sus instrumentos musicales originales, así como los mismos amplificadores VOX AC30 que adquirieron Los Beatles.

thumbnail_image00139
Javier Parisi homenajea a Los Beatles.

Nunca detuvo su marcha y tocó varias veces en Liverpool y forjó una gran relación con la familia de John Lennon. También hizo giras por diversos puntos del globo.

También interpretó a su ídolo en la película “Lennons” y en el musical "Imagine" producido por Billy Bond, que fue un éxito en Brasil y en Argentina.

Javier Parisi, viernes a las 21 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

