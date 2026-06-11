Lo condenaron a 25 años de cárcel por abuso sexual de cuatro niñas, pero insiste con cumplir la pena en su casa

La Justicia volvió a rechazar el pedido de arresto domiciliario presentado por Sergio Velázquez , el hombre condenado en 2023 a 25 años de prisión por abuso sexual de menores en Ingeniero Budge , tal como había ocurrido a mediados de 2024, cuando también se le fue negado ese beneficio.

Según pudo averiguar La Unión , el sujeto declarado culpable de los aberrantes hechos cometidos en contra de cuatro nenas continuará cumpliendo la pena en una unidad penitenciaria, aunque su defensa ya apeló la resolución ante el Tribunal de Casación.

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El fallo ratifica lo resuelto previamente en 2024, cuando también le habían negado el beneficio solicitado por cuestiones de salud . En aquella oportunidad, la posibilidad de que regresara a su casa generó un fuerte rechazo entre las víctimas y organizaciones vinculadas a la protección de menores, como Madres Protectoras .

Velázquez fue juzgado y condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora , que lo encontró culpable de abusar sexualmente de al menos cuatro niñas. Además, la sentencia ya quedó firme.

Abuso sexual Sergio Velázquez al momento de su detención por abuso sexual.

El pedido de arresto domiciliario

Según indicaron fuentes judiciales, el condenado volvió a insistir con el pedido de prisión domiciliaria alegando problemas derivados de la diabetes, el mismo argumento utilizado en presentaciones anteriores.

El acusado permanece detenido por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado encargado de la guarda de la menor y por el empleo de arma de fuego”, “abuso sexual agravado por ser el imputado encargado de la guarda de la menor y por el empleo de arma de fuego”, “abuso sexual” y “abuso sexual gravemente ultrajante”.

La investigación determinó que Velázquez mantenía un vínculo cercano con las familias de algunas de las víctimas. De acuerdo a la denuncia, aprovechaba esa relación de confianza para cometer los abusos dentro de su vivienda mientras las menores permanecían bajo su cuidado.

En el veredicto condenatorio, dictado el 30 de marzo de 2023, los jueces también ordenaron investigar la presunta participación de la pareja del acusado como posible cómplice en los hechos.