lunes 18 de mayo de 2026
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18 de mayo de 2026
Fallo judicial.

Liberaron al líder del Grupo Green, detenido en Villa Fiorito por abuso sexual

El Chelo Torres, acusado de abusar de una influencer, recuperó la libertad y aseguran que volvió a cantar en un show. En marzo lo habían arrestado en Fiorito.

Adrián Chelo Torres, líder del Grupo Green.

Adrián "Chelo" Torres, líder del Grupo Green.

El cantante había sido detenido el 11 de marzo de 2026 en un domicilio de Fiorito, luego de que la influencer Angélica Lilian Escalante, conocida en redes sociales como “Dulce Lilian”, lo denunciara por violación.

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Pese a la gravedad de la denuncia y a los antecedentes del Chelo Torres, el Juzgado de Garantías Nº5 de La Matanza le concedió la excarcelación. La medida causó la indignación de la víctima y de su abogado, sobre todo porque se enteraron que el cantante volvió a la actividad.

Fiorito-Abuso sexual
"Chelo" Torres, l&iacute;der de Grupo Green.

"Chelo" Torres, líder de Grupo Green.

Según trascendió, Torres se presentó recientemente junto al Grupo Green en un evento realizado en La Boca, aún con la causa en trámite. Para la víctima y para la fiscalía, esta situación demuestra el enorme riesgo procesal de mantenerlo en libertad.

Cabe recordar que Torres ya había sido condenado en 2009 por abuso sexual agravado contra una menor de edad. Por ese hecho estuvo preso hasta 2012. La defensa de “Dulce Lilian” sostiene que su caso no es aislado, sino que existe una conducta reiterada y un patrón sistemático de abuso por parte del cantante.

La denuncia por abuso sexual

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La detenci&oacute;n del Chelo Torres en Fiorito por abuso sexual.

La detención del Chelo Torres en Fiorito por abuso sexual.

Según explicó la denunciante Dulce Lilian, había pactado con Torres un encuentro “para hablar de música”. Estaban en la camioneta del cantante. Poco antes de llegar a La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, el artista se detuvo y empezaron a hablar.

“(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones", establece la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima "del cabello para que le hiciera sexo oral”.

Allí la mujer empujó al cantante, y según ella, Torres se habría bajado los pantalones para violarla. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no”, le gritó la víctima. El cantante simplemente respondió “Te llamo el fin de semana” y la dejó en su casa. Luego de reportar el episodio, la influencer pidió la restricción perimetral en contra del cantante, quien fue arrestado en Villa Fiorito.

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