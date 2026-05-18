Lanzaron un Perfil Único Digital del Municipio para agilizar gestiones en Lomas de Zamora.

En el marco de un trabajo transversal a toda la gestión para modernizar y mejorar el acceso a los servicios del Municipio, ya está disponible Comunidad Lomas, el nuevo Perfil Único Digital del Gobierno de la Comunidad. Se trata de un micrositio diseñado para que los vecinos y vecinas operen de forma más rápida, segura y personalizada en lo que respecta al acceso a servicios, trámites e inscripciones a eventos y programas.

Disponible en comunidad.lomasdezamora.gov.ar, permite a los usuarios registrarse una sola vez mediante la carga de datos básicos (nombre, DNI, correo electrónico, teléfono y domicilio actual) y a partir de ahí operar sobre toda la bandeja de servicios. Mediante la premisa de construir una gestión más ágil, esta plataforma unifica servicios que anteriormente se encontraban dispersos en el sitio oficial.

Los beneficios de Comunidad Lomas En este sentido, el diseño del perfil fue pensado para optimizar la experiencia del usuario, eliminando la carga reiterativa de información. Entre sus principales ventajas se destacan la agilidad en la gestión, ya que al registrarse por única vez, el sistema reconoce automáticamente al usuario y esto permite que, al solicitar turnos o inscribirse a actividades, solo se requieran los datos esenciales; comunicación personalizada, porque la plataforma funciona como un canal de contacto directo a través del cual los usuarios podrán recibir recordatorios y mensajes útiles basados en sus intereses específicos; y seguridad en todo el entorno digital.

“En el Gobierno de la Comunidad queremos que el Municipio sea una herramienta que le simplifique la vida a la gente. A través de Comunidad Lomas, nuestro nuevo Perfil Único Digital, buscamos que cada vecino y vecina de Lomas pueda resolver sus gestiones de forma rápida y sin vueltas, por eso nuestro compromiso es poner la tecnología al servicio de construir una gestión más moderna, cercana y eficiente”, destacó el intendente Federico Otermín respecto de este avance tecnológico.

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