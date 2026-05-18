Artes marciales en Lomas: cómo sumarse a las clases gratuitas

Boxeo infantil (de 6 a 14 años), boxeo, boxeo femenino, boxeo mixto, judo, kickboxing, kung fu, taekwondo y taichi chuan son las disciplinas que están a disposición de la comunidad en el gimnasio ubicado dentro del Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) .

Algunas de las clases están a cargo de Sofía "Golovkina" Robles , la boxeadora lomense que es tricampeona nacional, formó parte de la Selección Argentina y representó a nuestro país en múltiples competencias.

El Gimnasio de Deportes de Combate tiene más de 400 metros cuadrados, un ring de 6x6 metros, un tatami de 9x18, tribunas, vestuarios y sanitarios. Para anotarse en cualquiera de estas disciplinas hay que entrar a la web oficial, completar el formulario, adjuntar una foto del DNI y un apto físico que debe ser completado por un médico. Después recibirán por mail un Carnet Deportivo Digital que tendrán que presentar en el parque antes comenzar la clase.

El mes pasado, en el Parque de Lomas organizaron un encuentro de taekwondo para más de 200 atletas que vinieron de diferentes localidades como Campana, Zárate, Rosario y Luján. El encuentro contó con la presencia destacada de Juan Zamorano, doble medallista olímpico en Tokio y París; Alejo Peralta, actual número 1 del ranking de la Unión Panamericana; Mateo Gaona, clasificado a los Juegos ODESUR; y Camila Márquez, integrante de la Selección Nacional.

Entrena en Lomas de Zamora y sueña con ser boxeador profesional

Ramiro Peralta entrena en el Parque de Lomas y sueña con ser boxeador profesional. "Empecé a boxear a los 6 años porque un día fui al Parque de Llavallol y encontré a una profesora que se llama Sol Bonfanti quien me invitó a dar mis primeras clases así que empecé a venir al Parque de Lomas y pude tener mis primeras competencias en este deporte", contó el vecinos que tiene 11 años.

El pequeño va todas las semanas al Gimnasio de Deportes de Combate y tiene muy claros sus objetivos. "Del boxeo me gusta todo, desde los entrenamientos que son muy completos hasta subirme al ring. Mi sueño es ser boxeador profesional, competir para representar a este gran país y también quiero ir a Mar del Plata para traer la medalla de oro de los Juegos Bonaerenses", destacó.