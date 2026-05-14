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14 de mayo de 2026
Sueño en marcha.

Lomas ya tiene más de 1.800 inscriptos para los Juegos Bonaerenses

Los vecinos palpitan la nueva edición de la popular competencia provincial. Hasta el viernes hay tiempo de anotarse.

Lomas es uno de los favoritos para quedarse con los Bonaerenses.

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Más de 1.800 vecinos ya se anotaron para representar a Lomas de Zamora en la nueva edición de los Juegos Bonaerenses. Este viernes cierran las inscripciones.

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Los Bonaerenses tendrán tres instancias (local, regional y provincial) y una gran final que se llevará a cabo en octubre en la ciudad de Mar del Plata. Unos 1.400 vecinos ya se anotaron en la sección Deportes, donde los jóvenes competirán en disciplinas como acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, basquet, basquet 3x3, beach voley, bonaerenses en carrera, cestoball, fútbol (5, 7 y 11), fútbol playa, fútbol-tenis, futsal, gimnasia artística, handball, handball playa, hockey, natación, padel, patín, pelota, rugby, softball, tenis, tenis de mesa y voley.

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Unos 1.400 vecinos ya se anotaron en la secci&oacute;n Deportes.

Unos 1.400 vecinos ya se anotaron en la sección Deportes.

Mientras que los adultos mayores tendrán ajedrez y damas, bochas, bonaerenses en carrera, juegos de salón, caminata, coreografía pop, futbol-tenis, natación, newcom, orientación, padel, pelota, pentatlón, pesca, sapo y taba, tejo, tenis y tenis de mesa.

Por su parte, las personas con discapacidad competirán en atletismo, basquet 3x3, boccia, bonaerenses en carrera, fútbol, goalball, natación, parabadminton y tenis de mesa.

Cuáles son las disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses

Dentro de la sección de Cultura hay 450 lomenses que ya se anotaron para demostrar su talento. Los jóvenes participarán en las disciplinas de arte circense, cocineros bonaerenses, conjunto musical de cumbia, cuento, danza folklórica, tango, dibujo, fotografía, freestyle, malambo, mural, rock, objeto artístico, pintura, poesía, solista vocal, stand up, teatro y videominuto.

Mientras que las personas con discapacidad competirán en danza folklórica, danza teatro, dibujo, fotografía, malambo, narración oral, pintura y solista vocal.

A su vez, los adultos mayores podrán anotarse en cocineros bonaerenses, cuento, danza folklórica, tango, dibujo, fotografía, objeto artístico, pintura, poesía, solista vocal, teatro. Hasta el viernes hay tiempo de inscribirse en la página oficial de los juegos.

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