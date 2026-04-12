Cómo inscribirse para representar a Lomas de Zamora en los Juegos Bonaerenses

Se viene una nueva edición de los Juegos Bonaerenses , donde Lomas de Zamora siempre tiene actuaciones destacadas y es candidata a subirse a lo más alto del podio. Ya arrancaron las inscripciones para la popular competencia que cumple 35 años de historia.

Organizados por el Gobierno de la Provincia , los juegos incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores . Lomas fue tricampeón tras ganar las ediciones de 2022, 2023 y 2024 , y el año pasado se quedó con el tercer puesto logrando 36 medallas de oro, 14 de plata y 14 de bronce.

Para aprovechar. Lanzaron la Agencia de Deportes de Lomas con decenas de actividades gratuitas

un éxito Lomas de Zamora se subió al podio de los Juegos Bonaerenses

Los vecinos ya pueden anotarse para la competencia que tendrá tres instancias (local, regional e interregional) y una gran final en octubre en la ciudad de Mar del Plata . En deportes , los jóvenes podrán participar en acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, basquet, basquet 3x3, beach voley, bonaerenses en carrera, cestoball, fútbol (5, 7 y 11), fútbol playa, fútbol-tenis, futsal, gimnasia artística, handball, handball playa, hockey, natación, padel, patín, pelota, rugby, softball, tenis, tenis de mesa y voley.

Mientras que los adultos mayores tendrán ajedrez y damas, bochas, bonaerenses en carrera, juegos de salón, caminata, coreografía pop, futbol-tenis, natación, newcom, orientación, padel, pelota, pentatlón, pesca, sapo y taba, tejo, tenis y tenis de mesa.

La delegación de Lomas buscará llegar a la gran final en Mar del Plata.

Por su parte, las personas con discapacidad competirán en atletismo, basquet 3x3, boccia, bonaerenses en carrera, fútbol, goalball, natación, parabadminton y tenis de mesa.

Cuáles son las disciplinas culturales de los Juegos Bonaerenses

Los Juegos Bonaerenses tienen una sección de cultura para jóvenes, que este año podrán participar en las disciplinas arte circense, cocineros bonaerenses, conjunto musical de cumbia, cuento, danza folklórica, tango, dibujo, fotografía, freestyle, malambo, mural, rock, objeto artístico, pintura, poesía, solista vocal, stand up, teatro y videominuto.

Mientras que las personas con discapacidad competirán en danza folklórica, danza teatro, dibujo, fotografía, malambo, narración oral, pintura y solista vocal.

A su vez, los adultos mayores podrán anotarse en cocineros bonaerenses, cuento, danza folklórica, tango, dibujo, fotografía, objeto artístico, pintura, poesía, solista vocal, teatro. Hasta el 15 de mayo hay tiempo para inscribirse en la página oficial de los juegos.

La vecina de Lomas que ganó una medalla de oro con sus empanadas

Amelia Martín es reconocida cantante de Lomas que brilla en los escenarios y también en la gastronomía. El año pasado ganó la medalla de oro en los Juegos Bonaerenses con sus empanadas.

Amelia compitió dentro de la disciplina Cocineros Bonaerenses, que fue pensada para generar una conexión con las tradiciones culturales y la identidad colectiva. "Mi plato fueron empanadas tucumanas de matambre fritas y horneadas. Primero estuve en la etapa municipal y después gané la regional en Quilmes que me dio la posibilidad de pasar a la final en Mar del Plata", contó la vecina, quien agregó: "Tanto en la primera como la segunda etapa podías llevar el plato precocido para que lo evalúe un jurado con tres chefs, pero en la final tuve que hacer las empanadas desde cero bajo la mirada de los jurados. Éramos unos 20 participantes y, aunque fue muy estresante, estoy feliz porque me traje la medalla de oro en Cultura".

Amelia ya tiene 2 medallas de oro de los Juegos Bonaerenses, ya que en 2022 ganó la final dentro de la categoría solista vocal. "Tengo un ADN heredado de mi madre compuesto por música y empanadas", destacó Amelia.