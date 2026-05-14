Caso Junior Benítez: habilitan pruebas claves en el juicio por instigar el suicidio de su ex

Junior Benítez , exfutbolista de Lanús y Boca , recibió un nuevo revés judicial que podría agravar su situación. La Justicia de Lomas de Zamora habilitó testimonios clave y pericias psicológicas fundamentales para iniciar el juicio por instigación al suicidio de su expareja, Anabelia Ayala .

El exjugador está detenido desde 2024 y cumple una condena a cuatro años y ocho meses de prisión por coacción, amenazas y daño contra la familia de su ex, con quien había mantenido una conflictiva relación hasta que ella se quitó la vida a comienzos de ese año. Ahora hubo un avance clave en la otra causa en su contra, donde se lo acusa de haber instigado a Anabelia a suicidarse .

La causa. El ex Boca y Lanús Junior Benítez irá a juicio por la muerte de su ex pareja

El Juzgado en lo Correccional N°2 de Lomas de Zamora dispuso citar a todos los testigos propuestos por las partes e incorporar nuevas pruebas de cara al comienzo del debate oral, tales como videos, grabaciones de audio, capturas de pantalla, informes técnicos y periciales de cotejo de voz, entre otras.

Entre las medidas más relevantes de la Justicia de Lomas, se autorizó la realización de una “autopsia psicológica” sobre Ayala. Se trata de un estudio que intentará determinar si la víctima estuvo sometida a violencia psicológica o manipulación, para establecer si Benítez ejerció una subordinación psíquica sobre su expareja para instigarla a quitarse la vida.

Por otro lado, el ex Boca y Lanús afrontará pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar si realmente comprendía la criminalidad de sus actos.

Benítez está imputado por “instigación al suicidio en contexto de violencia de género”. Se prevé que el juicio en su contra se extienda por al menos cuatro jornadas.