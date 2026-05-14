viernes 15 de mayo de 2026
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14 de mayo de 2026
Hasta pronto.

Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron eliminadas de Gran Hermano Generación Dorada

Grecia Colmenares y Lolo Poggio se convirtieron en las dos eliminadas de la nueva placa planta en Gran Hermano Generación Dorada.

Grecia Colmenares y Lolo Poggio, hermaneliminadas de Gran Hermano

Grecia Colmenares y Lolo Poggio, hermaneliminadas de Gran Hermano

Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron las eliminadas de la placa planta que hubo en Gran Hermano Generación Dorada, en la previa de una nueva gala de nominación. Tomy Riguera, la planta antropomorfa, se llevó a los participantes de la casa del certamen de Telefe.

Antes de dar a conocer las eliminaciones, Santiago del Moro reveló que se salvaban de la placa los jugadores Eduardo Carrera, Titi Tcherkaski y Juan “Juanicar” Caruso.

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Grecia Colmenares fue la primera en salir y lo hizo con mucha buena onda, en los brazos de la planta antropomórfica, y en segundo lugar le tocó a Lolo Poggio, que perdió en el mano a mano contra Franco Zunino.

Santiago del Moro reveló los porcentajes de las eliminaciones. Grecia Colmenares recibió el 35,5% y Lolo Poggio el 42,2% de los votos del público para abandonar la casa, mientras que Franco Zunino había obtenido el 22,3%.

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Grecia Colmenares y Lolo Poggio, eliminadas.

Grecia Colmenares y Lolo Poggio, eliminadas.

El impacto en casa de Gran Hermano

La definición de la Gala de Eliminación reconfiguró las alianzas de cara a la recta final del certamen y volvió a generar una fuerte reacción en redes sociales por la salida de dos participantes con alto nivel de apoyo del público.

La doble eliminación impactó de lleno en la convivencia y dejó un clima de tristeza entre varios participantes, que consideraban a ambos jugadores figuras muy queridas dentro del programa.

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