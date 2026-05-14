Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron eliminadas de Gran Hermano Generación Dorada

Grecia Colmenares y Lolo Poggio fueron las eliminadas de la placa planta que hubo en Gran Hermano Generación Dorada , en la previa de una nueva gala de nominación. Tomy Riguera , la planta antropomorfa, se llevó a los participantes de la casa del certamen de Telefe.

Antes de dar a conocer las eliminaciones, Santiago del Moro reveló que se salvaban de la placa los jugadores Eduardo Carrera, Titi Tcherkaski y Juan “Juanicar” Caruso.

Todo o nada. Qué jugadores de Gran Hermano lograron bajar de la placa planta

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Grecia Colmenares fue la primera en salir y lo hizo con mucha buena onda, en los brazos de la planta antropomórfica, y en segundo lugar le tocó a Lolo Poggio , que perdió en el mano a mano contra Franco Zunino.

Santiago del Moro reveló los porcentajes de las eliminaciones. Grecia Colmenares recibió el 35,5% y Lolo Poggio el 42,2% de los votos del público para abandonar la casa, mientras que Franco Zunino había obtenido el 22,3%.

image Grecia Colmenares y Lolo Poggio, eliminadas.

El impacto en casa de Gran Hermano

La definición de la Gala de Eliminación reconfiguró las alianzas de cara a la recta final del certamen y volvió a generar una fuerte reacción en redes sociales por la salida de dos participantes con alto nivel de apoyo del público.

La doble eliminación impactó de lleno en la convivencia y dejó un clima de tristeza entre varios participantes, que consideraban a ambos jugadores figuras muy queridas dentro del programa.