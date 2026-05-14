Sostienen que la verdadera fecha fundacional de Lomas de Zamora fue el 14 de mayo

Sostienen que la fecha fundacional de Lomas de Zamora fue el 14 de mayo.

Si bien el 10 de septiembre de 1861 es la fecha aceptada por todos como el aniversario de la fundación de Lomas de Zamora, según el historiador local Carlos Pesado Palmieri fue el 14 de mayo la fecha real.

"No está mal, pero no deja de ser un error, porque deja de reconocer la sucesión de etapas que en la constitución de todo pueblo acontece. Dicha fecha celebra el día de la constitución de nuestra autonomía municipal como Partido Judicial de Campaña de las Lomas de Zamora", argumenta el fundador del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora.

El loteo que dio inicio a Lomas de Zamora En el casco histórico de lo que hoy constituye nuestro pueblo, se establecía una suerte de 30 chacras otorgada a antiguos vecinos, algunos que ya ocupaban intrusos. El acta fundacional de entrega de esas tierras fiscales, la efectuó el gobernador de Buenos Aires, general Martín Rodríguez el 14 de mayo de 1821.

"Sin duda alguna fueron esos beneficiados con el título de propiedad de esas chacras, los que dieron origen poblacional a nuestro futuro distrito, inicialmente formando parte del Pago de la Magdalena y luego de Los Quilmes, posterior Partido, hasta nuestra autonomía municipal de 1861", reveló Pesado Palmieri.

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