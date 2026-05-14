viernes 15 de mayo de 2026
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14 de mayo de 2026
Revelación.

Sostienen que la verdadera fecha fundacional de Lomas de Zamora fue el 14 de mayo

Si bien el 10 de septiembre de 1861 es el día consensuado para el aniversario de Lomas, un historiador brindó otra fecha. Los motivos.

Sostienen que la fecha fundacional de Lomas de Zamora fue el 14 de mayo.

Sostienen que la fecha fundacional de Lomas de Zamora fue el 14 de mayo.

"No está mal, pero no deja de ser un error, porque deja de reconocer la sucesión de etapas que en la constitución de todo pueblo acontece. Dicha fecha celebra el día de la constitución de nuestra autonomía municipal como Partido Judicial de Campaña de las Lomas de Zamora", argumenta el fundador del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora.

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En el casco histórico de lo que hoy constituye nuestro pueblo, se establecía una suerte de 30 chacras otorgada a antiguos vecinos, algunos que ya ocupaban intrusos. El acta fundacional de entrega de esas tierras fiscales, la efectuó el gobernador de Buenos Aires, general Martín Rodríguez el 14 de mayo de 1821.

"Sin duda alguna fueron esos beneficiados con el título de propiedad de esas chacras, los que dieron origen poblacional a nuestro futuro distrito, inicialmente formando parte del Pago de la Magdalena y luego de Los Quilmes, posterior Partido, hasta nuestra autonomía municipal de 1861", reveló Pesado Palmieri.

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