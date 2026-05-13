miércoles 13 de mayo de 2026
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13 de mayo de 2026
Serios daños.

Chocó un auto estacionado en Banfield, escapó y buscan identificarlo

Una cámara de seguridad captó la secuencia del choque, pero no se distingue la patente. El dueño del vehículo dañado pide ayuda a los vecinos de Banfield.

Así quedó el auto tras el choque.

Así quedó el auto tras el choque.

Un conductor chocó un auto estacionado en Banfield y provocó serios daños. Escapó sin hacerse cargo y no pudieron identificarlo. El vecino damnificado pide ayuda a los vecinos.

Todo ocurrió el sábado 9 de mayo en la calle Cochabamba, entre Palacios y Campos, a una cuadra de Maipú. Alan dejó su Ford blanco estacionado en la subida de un taller, justo frente a su casa. Poco después de las 21, otro vehículo lo chocó.

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Un auto que parece ser un Chevrolet Prisma oscuro se acercó al cordón de la vereda e impactó contra el frente del coche de Alan, para luego darse a la fuga. Todo esto se supo gracias a una cámara de seguridad que captó toda la secuencia del choque.

choque
El momento del choque en Banfield.

El momento del choque en Banfield.

Buscan identificar al responsable del choque

El Ford sufrió serias roturas en la parte delantera. Si bien todo quedó filmado, en las imágenes no se llega a distinguir la patente del Chevrolet. Alan difundió la situación en grupos de vecinos de Lomas de Zamora para pedir ayuda.

“Sólo pudimos ver aproximadamente que es un Chevrolet Prisma y que dobla en la calle Palacios para el lado de Maipú”, explicó el dueño del Ford en las últimas horas.

auto escapa
El momento en que el responsable escapa.

El momento en que el responsable escapa.

“Si alguien llega a tener más cámaras o si se lograra ver la patente, sería de mucha ayuda que me la compartan, ya que me destruyó el auto y necesito el seguro de ese auto para arreglarlo”, enfatizó Alan.

Por cualquier información que permita ayudar al vecino de Banfield, enviar un mensaje privado a su perfil de Facebook.

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