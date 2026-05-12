martes 12 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
Salidas educativas.

Alumnos de Banfield recorrieron su barrio y conocieron lugares emblemáticos

La iniciativa del área de Relaciones Institucionales del Club Banfield convocó a nenes del colegio ICAB. Conocieron sitios emblemáticos de la localidad.

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El Teatro Maipú, joya centenaria que abrió sus puertas para una visita guiada.

El Teatro Maipú, joya centenaria que abrió sus puertas para una visita guiada.

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"Lo que hace singular esta propuesta de enseñanza y aprendizaje es que combina el trabajo de acercamiento a las organizaciones de la ciudad".

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El Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde los chicos conocieron de cerca el trabajo solidario.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde los chicos conocieron de cerca el trabajo solidario.

Tres paradas en instituciones emblemáticas de Banfield:

  • El Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde los chicos conocieron de cerca el trabajo solidario y valiente de quienes cuidan a la comunidad.
  • El Teatro Maipú, joya centenaria que abrió sus puertas para una visita guiada cargada de historia y cultura local.
  • El Buchardo bar, los recibió en un espacio plagado de recuerdos y momentos imborrables de la historia del club.
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    Los peques salieron a hacer la recorrida pese al frío y aprendieron algo nuevo sobre su barrio.

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    El Instituto Club Atlético Banfield está ubicado debajo de una de las tribunas del estadio Florencio Sola y cuenta con varios niveles educativos.

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"Lo que hace singular esta propuesta de enseñanza y aprendizaje es que combina el trabajo de acercamiento a las organizaciones de la ciudad, desde el Club Atlético Banfield, y pone en valor las relaciones entre ellas acercando a los chicos a la historia de nuestra ciudad", expresaron desde Relaciones Institucionales del Club Atlético Banfield.

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