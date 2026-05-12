Alumnos de Banfield recorrieron su barrio y conocieron lugares emblemáticos.

“En Banfield, pateamos el barrio”, la iniciativa del área de Relaciones Institucionales del Club Atlético Banfield, tuvo una nueva edición en la que se hizo una caminata por lugares relevantes de la localidad junto a alumnos de instituciones educativas banfileñas.

Conectar a los alumnos con la historia y la comunidad En la segunda salida organizada por el Club Banfield, unos 20 chicos del jardín del colegio ICAB -la escuela del club ubicada bajo la tribuna Osvaldo Fani- salieron a recorrer las calles que los rodean a la cancha, en una experiencia educativa y comunitaria muy enriquecedora.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 20.25.51 (2) El Teatro Maipú, joya centenaria que abrió sus puertas para una visita guiada. WhatsApp Image 2026-05-11 at 20.25.51 (1) "Lo que hace singular esta propuesta de enseñanza y aprendizaje es que combina el trabajo de acercamiento a las organizaciones de la ciudad". WhatsApp Image 2026-05-11 at 20.25.51 El Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde los chicos conocieron de cerca el trabajo solidario.

Tres paradas en instituciones emblemáticas de Banfield: El Cuartel de Bomberos Voluntarios, donde los chicos conocieron de cerca el trabajo solidario y valiente de quienes cuidan a la comunidad.

El Teatro Maipú, joya centenaria que abrió sus puertas para una visita guiada cargada de historia y cultura local.

El Buchardo bar, los recibió en un espacio plagado de recuerdos y momentos imborrables de la historia del club. WhatsApp Image 2026-05-11 at 20.25.50 Los peques salieron a hacer la recorrida pese al frío y aprendieron algo nuevo sobre su barrio. WhatsApp Image 2026-05-11 at 20.25.52 El Instituto Club Atlético Banfield está ubicado debajo de una de las tribunas del estadio Florencio Sola y cuenta con varios niveles educativos. "Lo que hace singular esta propuesta de enseñanza y aprendizaje es que combina el trabajo de acercamiento a las organizaciones de la ciudad, desde el Club Atlético Banfield, y pone en valor las relaciones entre ellas acercando a los chicos a la historia de nuestra ciudad", expresaron desde Relaciones Institucionales del Club Atlético Banfield.

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