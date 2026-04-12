domingo 12 de abril de 2026
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12 de abril de 2026
Desde el Municipio.

Harán una capacitación sobre lectura en el estadio del Club Banfield

Esta semana arranca una nueva propuesta en el Club Banfield para vecinos y referentes de instituciones que quieren instruirse como mediadores de lectura.

El objetivo es llevar los libros a cada rincón de Lomas.

El objetivo es llevar los libros a cada rincón de Lomas.

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Para transmitir el amor por los libros a los niños y multiplicar las actividades literarias en Lomas de Zamora, el Municipio realizará una capacitación gratuita para vecinos y referentes de instituciones.

El curso de Formación de Mediadores de Lectura tendrá un total de 4 clases presenciales de 2 horas en el Estadio del Club Atlético Banfield, ubicado sobre la calle Arenales 900. El primer encuentro será el sábado 18 de abril, a las 10.

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"Desde el programa Lomas Lee en Comunidad volvemos a lanzar esta formación para las personas que quieran llevar la lectura a más rincones de nuestro distrito. En los talleres compartimos experiencias y brindamos orientaciones para la narración oral con el objetivo de seguir ampliando las actividades literarias en espacios públicos", destacaron desde la Secretaría de Educación.

El curso está destinado a referentes de organizaciones sociales como merenderos y fundaciones, integrantes de clubes de barrio y centros de jubilados, estudiantes de profesorados y vecinos en general que amen los libros y quieran compartirlos. Los interesados en participar tienen que llenar este formulario.

La iniciativa forma parte del programa Lomas Lee en Comunidad, que fue lanzado hace dos años y cuenta con varias propuestas como la entrega de libros en escuelas, jornadas de lectura en plazas y parques, capacitaciones para docentes y una biblioteca móvil que recorre diferentes puntos de la ciudad.

Entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora

Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora. A jardines de infantes, primarias y secundarias llegaron publicaciones de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Durante el año pasado también organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.

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