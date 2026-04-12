Harán una capacitación sobre lectura en el estadio del Club Banfield

Para transmitir el amor por los libros a los niños y multiplicar las actividades literarias en Lomas de Zamora, el Municipio realizará una capacitación gratuita para vecinos y referentes de instituciones.
Esta semana arranca una nueva propuesta en el Club Banfield para vecinos y referentes de instituciones que quieren instruirse como mediadores de lectura.
Para transmitir el amor por los libros a los niños y multiplicar las actividades literarias en Lomas de Zamora, el Municipio realizará una capacitación gratuita para vecinos y referentes de instituciones.
El curso de Formación de Mediadores de Lectura tendrá un total de 4 clases presenciales de 2 horas en el Estadio del Club Atlético Banfield, ubicado sobre la calle Arenales 900. El primer encuentro será el sábado 18 de abril, a las 10.
"Desde el programa Lomas Lee en Comunidad volvemos a lanzar esta formación para las personas que quieran llevar la lectura a más rincones de nuestro distrito. En los talleres compartimos experiencias y brindamos orientaciones para la narración oral con el objetivo de seguir ampliando las actividades literarias en espacios públicos", destacaron desde la Secretaría de Educación.
El curso está destinado a referentes de organizaciones sociales como merenderos y fundaciones, integrantes de clubes de barrio y centros de jubilados, estudiantes de profesorados y vecinos en general que amen los libros y quieran compartirlos. Los interesados en participar tienen que llenar este formulario.
La iniciativa forma parte del programa Lomas Lee en Comunidad, que fue lanzado hace dos años y cuenta con varias propuestas como la entrega de libros en escuelas, jornadas de lectura en plazas y parques, capacitaciones para docentes y una biblioteca móvil que recorre diferentes puntos de la ciudad.
Con la premisa de que la lectura es una herramienta de inclusión, aprendizaje y encuentro, el Municipio entregó 65 mil libros en escuelas de Lomas de Zamora. A jardines de infantes, primarias y secundarias llegaron publicaciones de diferentes autores y también incluyeron las colecciones de la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.
Durante el año pasado también organizaron capacitaciones gratuitas para que docentes, bibliotecarios y estudiantes de profesorados generen proyectos literarios en las escuelas, construyan estrategias para el desarrollo de comunidades de lectores en red con otros espacios sociocomunitarios y usen herramientas promover la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes.