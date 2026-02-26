En Lomas dan talleres culturales y deportivos para jóvenes

Los jóvenes de Lomas de Zamora ya pueden sumarse a los talleres culturales y deportivos que brinda el Municipio en distintos barrios para fomentar la recreación, el aprendizaje y la creatividad.

En la ciudad hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen actividades gratuitas para vecinos de 12 a 30 años. En el Punto Joven Sociocultural de Fiorito (Darwin 1735) hay clases de técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa y teatro comunitario.

Mientras que en el Punto Joven Cultura Sustentable de Centenario (Bucarest 259) dan talleres de circo integral, taekwondo, teatro, arte sustentable, ensamble de música y danzas urbanas.

En Lomas funciona el Punto Joven Teatro y Comunidad sobre la Avenida Yrigoyen 9437 , donde llevan a cabo encuentros de danzas urbanas, diseño y vestuario, artes visuales, danzas contemporáneas, escenotecnia y escritura creativa.

Por su parte, en Lamadrid está el Punto Joven Multideportivo (Otto Krause 4633) con jornadas de vóley mixto, kickboxing, danzas urbanas, futsal (sub 15, sub 18 y sub 21), futbol femenino, básquet y arte.

También hay un Punto en Joven en Albertina, ubicado sobre las calles Montiel y Atenas, con talleres de artes visuales, futsal, hockey femenino y boxeo recreativo.

Y en el Punto Joven La Estación de Fiorito (Pilcomayo 342) hay cursos de danzas urbanas, artes visuales y malabarismo. Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.

Más propuestas para jóvenes de Lomas

En Temperley, más de 120 chicos y chicas participaron de un torneo de vóley mixto en el marco de una nueva edición de la Copa Joven de la Comunidad. Anteriormente hubo competencias de fútbol y handball.

Otra de las propuestas destacadas es el programa Construyendo Democracia, que el año pasado organizó encuentros para que los jóvenes tengan un espacio donde formarse, debatir y tender redes a través de talleres de derechos humanos, participación estudiantil, salud mental, orientación laboral, ESI y comunicación.