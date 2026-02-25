Es arquero en Banfield y prepara su segundo libro para alentar a los jóvenes

Es arquero en Banfield, entrena para llegar a lo más alto y quiere inspirar a los más jóvenes a través de su historia personal.

Santino Merlo , con apenas 18 años, es arquero de la quinta división del Club Atlético Banfield y se ha convertido en una inspiración para los jóvenes a través de la publicación de su primer libro con el que pudo llevar su mensaje basado en perseguir los sueños, pero ahora se enfrenta a un nuevo desafío: escribir su segunda obra literaria.

Mientras entrena duro para cumplir su gran sueño que es llegar a la primera de Banfield , Santino plasma sus aventuras, sentimientos y su historia personal sobre ese camino a través de la escritura. Por eso, con su primer libro "El camino al arco" pudo llegar a los jóvenes que, como él, quieren posicionarse a lo más alto.

"Estoy trabajando en mi segundo libro porque con el primero he tenido muchas satisfacciones, se vendieron cientos de ejemplares, actualmente está disponible para la venta y todo eso me ha conectado con muchas personas que me inspiran a seguir por este camino", contó el joven que espera llegar a lo más alto de su club para poder presentar su segundo libro.

En su primera obra, "El camino al arco", Santino se atrevió a una autobiografía donde narra el día a día de un chico que empieza a acercarse al fútbol con todas las ganas y sueños, pero cuenta que él en ese camino tuvo que enfrentarse a dificultades.

"Ser arquero me dio muchas satisfacciones, pero también me enfrentó a una lesión de rodilla que me dejó un año entero sin poder jugar un solo partido. Eso marcó un antes y un después en mi vida y lo que me llevó a escribir", contó el joven que durante ese proceso reflexionó mucho: "Pensé, valoré lo más importante: estar bien de salud. Y entendí que cada partido hay que disfrutarlo como si fuera el último".

La gran inspiración del arquero de Banfield es Dibu Martínez

Si hay un ídolo actual cuando se habla de cuidar los tres palos, es el ganador de la Copa del Mundo, Emiliano "Dibu" Martínez. Santino lo admira tanto que cuando leyó el libro que escribió el futbolista "Pasión por el fútbol" fue la clave para decidirse a escribir su propia historia.

"Con el libro del Dibu me sentí muy identificado con todo lo que cuenta ahí. Cada párrafo, cada frase, era como si hablara de mí cuando era chico. Pero lo que más me llamó la atención, fue la paciencia que tuvo que tener para llegar a ser titular. Por todas esas razones, él me inspiró y me sigue inspirando para no dejar de pelearla", relató respecto a su gran ídolo.

Seguir inspirando a los jóvenes

El segundo libro de Santino se va llamar "El distinto de la cancha" y según adelantó el autor va a estar dividido en dos partes. "Decidí hacer una primera parte donde hablo sobre los detalles de ser un arquero profesional y un atleta de alto rendimiento, pero lo cuento con algunos factores claves por los que pasamos nosotros como jugadores de fútbol", adelantó el banfileño.

El deseo, la toma de decisión, el proceso, el momento de quiebre, la reconstrucción, la recompensa deliberada, serán algunos de los capítulos en que Santino hará hincapié en su segundo libro. "También voy a abordar a modo de ejemplo, las cuatro patas del éxito para un arquero que, en muchos libros que he leído de personas con éxito son las calves para todo deportista", adelantó.

Respecto a la segunda parte del libro que está en pleno proceso, admitió que estará basada en su vida porque "creo que los relatos reales le gusta a la gente porque si siguen entrenando con esfuerzo y dedicación se puede conseguir todo objetivo que uno se proponga".

"Mi primer libro me ha dado una alegría tremenda por todo el esfuerzo que me costó armarlo porque me llevó años de preparación para dejarle a los chicos y jóvenes que sueñan en ser mejores arqueros o atletas esa enseñanza que recibí de diferentes profesores y futbolistas ", recalcó sobre su primera obra y agregó que gracias a ello ha recibido mucho reconocimiento: "Estuve en programas de televisión, diarios, charlas en colegios primarios y secundarios y lo más importante y lo que resalto es ver la cara del chico que agarra mi libro por primera vez, me llena de felicidad".

El futuro del arquero escritor

Seguir llevando la bandera de cumplir los sueños, pero siempre a través de la lucha, la perseverancia y el esfuerzo es a lo que apunta Santino: "Con esfuerzo constante al final hay recompensa", aseguró y es lo que quiere transmitir.

El arquero de la quinta división de Banfield contó que a veces entrena en la reserva. "Desde que llegué al club a los 7 años veía a los más grande que jugaban en esos estadios gigantes y cuando crecí me lo propuse para mi y para ayudar a mi familia", se confesó.

Los que quieran adquirir el primer libro de Santino, lo pueden conseguir en Mercado Libre, en la página oficial de autores argentinos. También está la posibilidad de contactarse directamente con él a través de sus redes sociales @santiimerlo1