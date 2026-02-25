Banfield recupera a uno de sus líderes para visitar a River

A este buen clima luego del 3-0 en el estadio Florencio Sola, con dos goles de juvenil Tiziano Perrota y otro de Mauro Méndez, el entrenador Pedro Troglio le suma otra buena noticia de cara al cruce en Núñez: el defensor Sergio Vittor, uno de los referentes del plantel, está recuperado de su lesión y en condiciones de ser titular.

Vittor, que no formó parte de la lista de concentrados para el partido ante la Lepra, entrenó con normalidad desde el inicio de la semana después de superar una pequeña distensión muscular y de esta manera, el DT recupera a uno de sus pilares.

Con el marcador central en óptimas condiciones para jugar, Banfield presentaría al menos un cambio en relación al equipo que le ganó a Newell’s, con el ingreso del ex Racing en lugar de Nicolás Meriano, aunque Troglio no haya confirmado el equipo.

La apuesta ofensiva de Banfield

El DT del Taladro analiza poner un equipo ofensivo, con jugadores que le puedan dar salidas rápidas y profundidad por las bandas, y por eso aguardará hasta último momento para definir el equipo.

troglio El DT de Banfield, y su apuesta ofensiva para visitar a River.

El buen rendimiento en el último partido alimenta la posibilidad de sostener a la mayoría de los titulares, aunque existe la posibilidad de un cambio de esquema, con la posibilidad de darle más firmeza a la zona media y más explosión por las bandas.

Por eso, por estas horas, el mayor dilema para Troglio es mantener el 4-4-2 que le funcionó bien ante Newell’s o apostar por un 4-3-3, dándole más contención a la mitad de la cancha y profundidad por las bandas.

Ante esto, si opta por un nuevo dibujo, el refuerzo David Zalazar tendría muchas posibilidades de sumarse al 11 inicial en lugar de Lautaro Gómez, como así también Tomás Adoryan en lugar de Lautaro Villegas o uno de los delanteros.