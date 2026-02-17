La impactante cifra que recaudó Banfield por recibir hinchas de Racing

Banfield terminó con saldo a favor en lo que respecta a la parte económica después del encuentro del sábado ante Racing en el estadio Florencio Sola ya que, gracias a la venta de 5000 entradas generales y 600 plateas para el público visitante, obtuvo una ganancia de más de 160 millones de pesos.

Esto significó una buena noticia para la dirigencia del Taladro en medio de la delicada situación económica en la que se encuentra el club y por eso, a pesar de una nueva derrota para el equipo de Pedro Troglio , es algo que genera alivio porque incrementará sus arcas para afrontar diferentes gastos.

El buen marco de público que se notó en las tribunas se reflejó en los números de recaudación, dejándole al club una importancia ganancia a pesar del costo que significó el operativo de seguridad y de los gastos para habilitar un estadio de fútbol.

A través de un comunicado oficial, y por primera vez en lo que va del torneo, Banfield hizo público los números de la recaudación del último partido disputado en el Florencio Sola. Y el saldo fue positivo: Banfield ganó dinero con el encuentro ante Racing .

banfield-recaudación Banfield publicó los números que dejó el partido ante Racing. Club Banfield.

En su política de dar claridad sobre la situación, el club presidido por Matías Mariotto detalló los egresos e ingresos de dinero del partido ante la Academia, en el que, por segunda vez en el año, el Taladro recibió público visitante.

En el desglose, Banfield tuvo una recaudación total de $248.364.501gracias a las ventas de entradas, pero esa no fue la ganancia que dejó este partido para la entidad de Peña y Arenales. Y es que para habilitar la cancha, entre gastos de seguridad y Utedyc, el club gastó $81.186.433. Por ende, su ganancia fue $167.178.068, lo que equivale a una cifra cercana a los U$S 120.000.