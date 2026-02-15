La bronca de los jugadores de Banfield tras la polémica derrota ante Racing

La derrota de Banfield ante Racing por 2 a 0 en el Florencio Sola fue una de las novedades del fin de semana. Pero, el gol anulado a Ignacio Pais al iniciar el encuentro fue la polémica de la tarde. La posición de Danilo Arboleda, quien obstaculizó la visión del arquero Facundo Cambeses, fue lo que determinó que el Taladro no empezara ganando el partido.

Luego, los goles de Marco Di Césare y Adrián Martínez fueron los que inclinaron la balanza para el conjunto de Avellaneda. La furia de todo Banfield con Pedro Troglio expulsado marcaron la tarde de un sábado polémico en Peña y Arenales.

Autocrítica. Vittor explicó por qué Banfield no encuentra el rumbo en el Torneo Apertura

Para Ignacio Pais fue su debut con la camiseta de Banfield. Cuando aplicó ese zurdazo para vencer el arco de Cambeses, el delirio de toda la gente del Taladro, sumado a los jugadores fue un estallido para arrancar ganando. Luego de la revisión del VAR, en cuestión de segundos todo se esfumó.

"La imagen que dejamos es lo importante, lo del gol son cosas del fútbol. Soy un jugador que puede dar entrega y estar bien posicionado, tratar bien la pelota y correr hasta el máximo", aseguró Ignacio Pais al término del encuentro.

Asimismo, eligió quedarse con lo positivo por sobre lo negativo en su llegada a Banfield: "Llegué hace tres días, se dio todo muy rápido. Me encontré un club muy lindo y prolijo. Tenemos mucha gente joven y con experiencia, tenemos que dar lo mejor", sostuvo.

Por último, mostró su felicidad en su regreso al fútbol argentino, ya que Ignacio Pais realizó divisiones inferiores en Racing y luego se marchó al fútbol español y uruguayo.

"La idea era manejar el medio campo y creo que lo pudimos hacer. Tuvimos pocos entrenamientos, pero hablé mucho con Lautaro Villegas. Es una alegría enorme volver al fútbol argentino", reconoció.

Facundo Sanguinetti también mostró su enojo

El uno del Taladro también fue uno de los que alzó la voz tras la caída ante la Academia. Es que Banfield sigue complicado con el descenso, no suma puntos y los hinchas empiezan a imaginar lo peor.

"No pude ver nada, pero es una lástima por la reacción del banco. La pantalla en el banco te hace pensar que todas las polémicas tal vez las terminaron decidiendo para el lado de ellos", expresó Sanguinetti.

Además, consideró que "Banfield dejó una imagen distinta". Y apuntó: "Vamos a buscar en la semana intentar unirnos para que se pueda arreglar todo. Necesitamos tranquilidad por todos lados, entonces intentaremos mediar esta situación para que vuelva a la normalidad".

Banfield suma 4 puntos sobre 15 posibles. En la próxima fecha recibirá a Newells en un duelo crucial por la permanencia.