sábado 14 de febrero de 2026
14 de febrero de 2026
en vivo En el lencho Sola.

Banfield perdió con Racing y sigue complicado en la zona baja

Banfield cayó con la Academia por 2-0. Arrancó muy bien, pero después del primer gol se fue del partido. Anotaron Marco De Césare y Adrián Martínez, de penal.

Diariolaunion | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Lautaro Gómez encara a Santiago Sosa.

EN VIVO

Banfield volvió a perder y sigue complicado

Banfield transitó un raro primer tiempo, fue dominador con el atrevimiento de sus pibes Lautaro Gómez, Lisandro Piñero y la sorpresiva aparición de Tiziano Perrotta desde el arranque. El Taladro comandado por Pedro Troglio jugaba suelto, con dinámica y voracidad ofensiva.

En los primeros minutos hizo figura a Facundo Cambeses y pudo ponerse en ventaja con un golazo del debutante Ignacio Pais, anulado por una posición prohibida de Danilo Arboleda.

Esa acción no le modificó el juego al Taladro que siguió con su postura ofensiva anulando los movimientos de un Racing partido al medio, que no encontraba los caminos al arco de enfrente.

Goles de Racing impensados

De la nada misma, Racing encontró la ventaja. De un córner cabeceó Tomás Conechny, hubo una gran respuesta de Facundo Sanguinetti, pero del rebote la clavó en el primer palo Marco Di Césare.

Mauro Méndes
Mauro M&eacute;ndez dispuso de una chance en los primeros minutos.

Minutos después, Banfield se descontroló. Expulsado Pedro Troglio por protestar una tarjeta roja a Baltasar Rodríguez y luego el penal en contra por mano de Tiziano Perrotta que Adrián Martínez cambió por gol.

No hubo respuestas de Banfield

Banfield no pudo achicar la diferencia rápido y el tiempo se lo fue consumiendo. Tuvo más dinámica en el complemento, pero no creó chances de gol a pesar de los cambios ofensivos.

Racing atacó poco, pero cada vez que lo hizo fue con peligro. Sin embargo, el resultado del primer tiempo no se modificó y Banfield volvió a complicar su presente con la segunda derrota consecutiva.

En la próxima fecha, el Taladro tendrá un duelo directo frente a Newell’s, también de local, para cambiar el semblante y cortar con la racha adversa.

Final del partido

Banfield perdió con Racing por 2-0, sumó su segunda caída en fila y se complicó más con el descenso. En la próxima fecha recibirá a Newell’s, rival directo.

Racing estuvo cerca del tercero

Gran respuesta de Facundo Sanguinetti frente a un remate de “Maravilla” Martínez. Del rebote estaba inhabilitado Tomás Conechny.

Comenzó el segundo tiempo en el Sur

Banfield pierde con Racing por 2-0. El Taladro buscará achicar rápido la diferencia para meterse en partido.

Final del primer tiempo

Banfield comenzó mejor que Racing, pero la visita golpeó dos veces sacando una injusta diferencia de dos goles.

Ignacio Abraham se manda por su banda.

¡¡¡Gol de Racing!!!, que amplia la ventaja de penal

Mano de Tiziano Perrotta e implacable definición de Adrián Martínez colgando la pelota del ángulo derecho del arquero del Taladro.

Expulsado Pedro Troglio

Por protestar una falta, el árbitro Pablo Dóvalo le sacó la tarjeta roja al entrenador del Taladro y a su colaborador Gustavo Reggi.

¡¡¡Gol de Racing!!!

A los 27 minutos Marco Di Césare con remate al primer palo luego de una salvada providencial de Facundo Sanguinetti frente a un cabezazo de Tomás Conechny. Injusto, Banfield es más que la Academia.

Gol anulado a Banfield

Danilo Arboleda dificultó la visión de Facundo Cambeses en el remate del debutante Ignacio Pais que se lavó en el ángulo izquierdo. En la previa, el arquero respondió ante Mauro Méndez.

Banfield tomó la iniciativa

Triangulación Lisandro Piñero-Lautaro Gómez-Ignacio Abraham con remate del lateral que resolvió bien Facundo Cambeses.

Comenzó el partido en el estadio Florencio Sola

Banfield y Racing juegan por la 5º fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Lig Profesional. El encuentro cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR y el partido será televisado por TNT Sports.

Banfield con la casaca naranja.

Formaciones confirmadas de Banfield y Racing

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais y Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo y Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

