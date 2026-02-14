Banfield perdió con Racing y sigue complicado en la zona baja

Live Blog Post

Banfield volvió a perder y sigue complicado

Banfield transitó un raro primer tiempo, fue dominador con el atrevimiento de sus pibes Lautaro Gómez, Lisandro Piñero y la sorpresiva aparición de Tiziano Perrotta desde el arranque. El Taladro comandado por Pedro Troglio jugaba suelto, con dinámica y voracidad ofensiva.

En los primeros minutos hizo figura a Facundo Cambeses y pudo ponerse en ventaja con un golazo del debutante Ignacio Pais, anulado por una posición prohibida de Danilo Arboleda.

Esa acción no le modificó el juego al Taladro que siguió con su postura ofensiva anulando los movimientos de un Racing partido al medio, que no encontraba los caminos al arco de enfrente.

Goles de Racing impensados

De la nada misma, Racing encontró la ventaja. De un córner cabeceó Tomás Conechny, hubo una gran respuesta de Facundo Sanguinetti, pero del rebote la clavó en el primer palo Marco Di Césare.

Mauro Méndes Mauro Méndez dispuso de una chance en los primeros minutos.

Minutos después, Banfield se descontroló. Expulsado Pedro Troglio por protestar una tarjeta roja a Baltasar Rodríguez y luego el penal en contra por mano de Tiziano Perrotta que Adrián Martínez cambió por gol.

No hubo respuestas de Banfield

Banfield no pudo achicar la diferencia rápido y el tiempo se lo fue consumiendo. Tuvo más dinámica en el complemento, pero no creó chances de gol a pesar de los cambios ofensivos.

Racing atacó poco, pero cada vez que lo hizo fue con peligro. Sin embargo, el resultado del primer tiempo no se modificó y Banfield volvió a complicar su presente con la segunda derrota consecutiva.

En la próxima fecha, el Taladro tendrá un duelo directo frente a Newell’s, también de local, para cambiar el semblante y cortar con la racha adversa.