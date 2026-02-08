Pedro Troglio, tras la derrota de Banfield con Belgrano: "Jugamos como podemos"

Pedro Troglio se lamentó por una nueva derrota de Banfield.

Banfield perdió su segundo partido en cuatro fechas en el Torneo Apertura, al caer ante Belgrano en Córdoba. Sin embargo, Pedro Troglio valoró algunos aspectos del partido y reconoció que la derrota que más le duele es la del encuentro con Sarmiento en Junín.

"Mi espina es haber perdido con Sarmiento", remarcó el DT del Taladro en conferencia de prensa. "A este equipo se le fueron 4 de los mejores jugadores y no se reforzó", añadió el entrenador.





Sobre el desarrollo del partido en Barrio Alberdi, Pedro Troglio analizó: "No es facil ganarle a Belgrano en su cancha y generarle situaciones. La idea era ganarle el medio y atacar, pero no pudimos, no vinimos a defendernos” “Creo que le estuvimos bien encima del Mudo y Zelarayan, pero cada vez que la teniamos se la dabamos rapido”.

En ese sentido, el técnico de Banfield enfatizó en que, por la situación en la que se encuentra el club, el panorama no es tan negativo. “Yo estoy conforme desde la situacion que estamos, es complejo por las inhibiciones. No jugamos como queremos, jugamos como podemos", cerró.

Compartí esta nota en redes sociales:







