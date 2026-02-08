domingo 08 de febrero de 2026
Escribinos
8 de febrero de 2026
Belgrano 1 - 0 Banfield.

Pedro Troglio, tras la derrota de Banfield con Belgrano: "Jugamos como podemos"

Pedro Troglio habló en conferencia de prensa tras la derrota de Banfield ante Belgrano en Córdoba y, aunque valoró algunos aspectos, recordó la caída en Junín.

Pedro Troglio se lamentó por una nueva derrota de Banfield.&nbsp;

Pedro Troglio se lamentó por una nueva derrota de Banfield. 

Banfield perdió su segundo partido en cuatro fechas en el Torneo Apertura, al caer ante Belgrano en Córdoba. Sin embargo, Pedro Troglio valoró algunos aspectos del partido y reconoció que la derrota que más le duele es la del encuentro con Sarmiento en Junín.

"Mi espina es haber perdido con Sarmiento", remarcó el DT del Taladro en conferencia de prensa. "A este equipo se le fueron 4 de los mejores jugadores y no se reforzó", añadió el entrenador.

Lee además
Banfield ya tiene sus primeros refuerzos para el Torneo Apertura.
Taladro recargado.

En qué coincidieron los refuerzos de Banfield en su llegada al club
Banfield perdió claramente ante Belgrano en Córdoba.
En el Gigante de Alberdi.

Banfield perdió en Córdoba y no levanta cabeza como visitante
Sobre el desarrollo del partido en Barrio Alberdi, Pedro Troglio analizó: "No es facil ganarle a Belgrano en su cancha y generarle situaciones. La idea era ganarle el medio y atacar, pero no pudimos, no vinimos a defendernos” “Creo que le estuvimos bien encima del Mudo y Zelarayan, pero cada vez que la teniamos se la dabamos rapido”.

En ese sentido, el técnico de Banfield enfatizó en que, por la situación en la que se encuentra el club, el panorama no es tan negativo. “Yo estoy conforme desde la situacion que estamos, es complejo por las inhibiciones. No jugamos como queremos, jugamos como podemos", cerró.

Temas
Seguí leyendo

En qué coincidieron los refuerzos de Banfield en su llegada al club

Banfield perdió en Córdoba y no levanta cabeza como visitante

Banfield busca su segunda victoria en el Apertura ante Belgrano

Mariotto explicó cómo hizo Banfield para levantar las inhibiciones

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lanús le renovó el contrato a uno de sus titulares indiscutidos. 
Hasta 2028.

Lanús le extendió el contrato a uno de sus titulares indiscutidos

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entre la tristeza y el reclamo, Mirtha Legrand se refirió a la salida de la cocinera Jimena Monteverde de su programa. 
Escándalo.

El fuerte reclamo de Mirtha ante la despedida de Jimena Monteverde