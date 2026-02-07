Banfield busca su segunda victoria en el Torneo Apertura ante Belgrano en Córdoba

Banfield viene de lograr su primer triunfo en el torneo.

Luego de obtener su primer triunfo en el campeonato, ahora Banfield buscará su segunda victoria consecutiva este sábado desde las 22.15 cuando visite a Belgrano de Córdoba . La cita será en el estadio Gigante de Alberdi, donde el Taladro nunca pudo ganar. Por la cuarta fecha del Torneo Apertura, el árbitro del encuentro será Sebastián Martínez y televisará ESPN Premium.

Para Banfield será la oportunidad para aprovechar el envión anímico después de la victoria del martes ante Estudiantes de Río Cuarto. El Taladro no había comenzado bien el campeonato, con el empate ante Huracán y la derrota ante Sarmiento de Junín, ahora será el momento de reivindicarse como visitante, aunque la parada será complicada ante un conjunto cordobés que tuvo un arranque de campeonato prometedor.

La crisis del Taladro. Pedro Troglio enojado por la actualidad de Banfield: "Así es difícil armar un equipo"

¿Se va? Rodrigo Auzmendi: "Quiero ayudar a Banfield si es que me toca irme"

De todos modos, lo positivo para Banfield fue que en la semana la dirigencia pudo levantar las inhibiciones que pesaban sobre el club y ya comenzaron a entrenarse los primeros refuerzos. Aunque aún no es oficial, cuatro jugadores nuevos ya estuvieron presentes en el Campo de Deportes de Luis Guillón, donde se entrena el Taladro.

El conjunto cordobés obtuvo 5 puntos sobre 9 posibles en las primeras tres fechas del Torneo Apertura . Un triunfo ante Rosario Central en el debut y dos empates ante Tigre y Argentinos Juniors fueron la cosecha para los dirigidos por Ricardo Zielinski, ex entrenador de Lanús.

Luego del último empate en La Paternal, ahora Zielinski tendrá a disposición a Lucas Zelarayán, quien había sido baja ante Argentinos y se recuperó de una molestia en la rodilla izquierda. El Pirata cuenta entre sus filas con Alexis Maldonado, ex Banfield y también concretó el regreso de Emiliano Rigoni para este campeonato.

El historial entre Belgrano y Banfield

El Taladro y el Pirata se enfrentaron en 44 partidos, de los cuales Banfield ganó 10 (47 goles) , Belgrano 21 (67 tantos), y empataron en 13 ocasiones. En el Florencio Sola hubo 23 enfrentamientos, Belgrano obtuvo 6 victorias, Banfield 10 y empataron 7, mientras que el Taladro nunca le ganó a Belgrano como visitante, se registran 15 victorias piratas y 6 empates.

Probables formaciones

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcidez Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López y Adrián Sporle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Lucas Zelarayán; Franco Vázquez y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Santiago Daniele; Santiago López García, Juan Luis Alfaro, Lautaro Ríos e Ignacio Abraham; Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Julio César Villagra