Pedro Troglio enojado por la actualidad de Banfield: "Así es difícil armar un equipo"

Banfield atraviesa horas turbulentas tras un mal comienzo en el Torneo Apertura. El equipo dirigido por Pedro Troglio cayó en Junín ante Sarmiento y sólo sumó un punto sobre seis posibles en las primeras dos fechas del campeonato. Sin peso futbolístico, ante un rival directo por el descenso, el Taladro sigue agigantando su crisis.

Su entrenador volvió a mostrar las falencias de un equipo a la deriva, que se salvó de una caída aún mayor si no fuera por la buena tarea de su arquero Facundo Sanguinetti. Sin embargo, el malestar general de una situación institucional que repercute en lo deportivo, parece ser el detonante para un duro presente que ya empieza a preocupar a los hinchas.

Ya es oficial. Se confirmó la salida de Martín Río de Banfield: Talleres lo anunció como refuerzo

Parece que los ánimos y la paciencia de Pedro Troglio comienza a agotarse. El entrenador visiblemente enojado volvió a exponer en conferencia de prensa la alarmante situación de un equipo a la deriva, el cual se ve afectado por la crisis institucional. Sabido es que Banfield no pudo, hasta el momento, levantar las inhibiciones y no trajo refuerzos.

Al mismo tiempo, volvieron a surgir rumores con respecto a un alejamiento de Troglio hacia el fútbol de Honduras . No es la primera vez que ocurre, por lo que las próximas fechas serán decisivas, más si el equipo no aparece y no logra los resultados esperados.

“No hemos generado fútbol, ni generamos situaciones, faltó disputa. No le encontramos la vuelta al partido con los cambios. Hay que buscar el martes ganar como sea”, aseguró Troglio.

Para completar sus declaraciones, el mensaje del entrenador de Banfield fue concreto. Allí, el director técnico sentenció: “Hay que levantar las inhibiciones, es difícil armar un nuevo equipo así”.

troglio taladro Troglio atraviesa hora convulsionadas en Banfield.

El análisis de Troglio sobre el mal momento del equipo

Luego del empate ante Huracán y la derrota ante Sarmiento, el Taladro se complica con el descenso. A propósito, Troglio analizó la caída en Junín y expuso el mal momento del equipo: "El partido era malo de los dos equipos, pero después del penal que quedamos con 10 nos costó muchísimo. No le encontramos la vuelta al partido".

Además, profundizó: "Teníamos ocasiones, capaz no tan claras, pero no sufríamos". Y advirtió: "Tenemos que levantar las inhibiciones pero sabemos que los que vayan a venir van a necesitar tiempo de adaptación”.