El motivo de la ausencia de Agustín Alaniz en Banfield: ¿habrá venta?

Banfield transita horas de mucha de tensión mientras intenta levantar las inhibiciones para poder sumar refuerzos en el epílogo del mercado de pases . Por eso, los dirigentes trabajan a contrarreloj para concretar una venta que le permita saldar las deudas y potenciar el plantel con miras a la nueva temporada de la Liga Profesional .

En Peña y Arenales son conscientes que, para lograrlo, necesitan vender un futbolista en las próximas horas, algo que todavía no logró cerrar. Todo parecía indicar que lo lograría con la transferencia de Rodrigo Auzmendi , pero eso no se concretó y siguen apareciendo nuevos interesados.

Mercado de pases. Respira Troglio en Banfield: Boca se bajó del interés por Auzmendi

Sincero. Troglio: "¿A quién traés? ¿A mi viejo que está en el cielo?"

Al dilatarse esta posibilidad, el nombre de Agustín Alaniz es el que empieza a sonar con fuerza como posible venta. El delantero, que llegó a principio del 2025 al Taladro a cambio de U$S900.000 por el 50% del pase y firmó hasta 2027, está en la órbita de Juventud de Las Piedras , quien se perfila como el nuevo destino del atacante uruguayo.

Diferentes versiones confirman que la operación entre Banfield y el conjunto uruguayo está cerrada, ya que en las últimas horas se habría llegado a un acuerdo total por la venta del futbolista, informó el periodista Uriel Iugt.

Alaniz marcó su segundo gol con la camiseta de Banfield. Alaniz jugó 24 partidos en Banfield, con tres goles y dos asistencias.

Sin embargo, desde el Albiverde mantiene total hermetismo respecto al tema, aunque se espera que sea anunciado en las próximas horas. Lo que se sabe de manera oficial es que el delantero no formó parte de la delegación que viajó a Junín para enfrentar esta noche a Sarmiento por “una posible salida”.

Una buena noticia para Banfield

De concretarse esta venta, el Taladro no sólo recibiría una suma importante de dólares, vitales para este momento en el que necesita levantar las inhibiciones, sino que, además, como sería una venta al exterior, el club tendría tiempo hasta marzo para incorporar algún futbolista.

A su vez, con la salida del futbolista uruguayo, Banfield liberará un cupo extranjero y eso podría posibilitar la llegada de un jugador que no sea argentino. Y a eso es lo que apuntan en Peña y Arenales.