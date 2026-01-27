Tras caerse lo de Boca, apareció Central y avanza con Banfield por Rodrigo Auzmendi

Banfield necesita vender en este mercado de pases para paliar su delicada situación económica y hoy está cerca de cumplir ese deseo, ya que apareció un nuevo interesado por comprar el pase del delantero Rodrigo Auzmendi tras quedarse la posibilidad de Boca Juniors: Rosario Central .

El Canalla posó los ojos del centrodelantero del Taladro tras el tropiezo que tuvo en el primer partido del Torneo Apertura (derrota de local ante Belgrano) y es uno de los elegidos por el entrenador Jorge Almirón para que compita por el puesto con Alejo Veliz.

Si bien el mercado de pases cerró este martes a las 17 horas, Central no da por terminado ese tema y busca un delantero ante la posible salida de Enzo Copetti , quien podría ser vendido si llega una buena oferta del exterior. Y el nombre de Auzmendi es uno de los que más seduce por el Gigante de Arroyito.

El delantero fue uno de los destacados del equipo de Pedro Troglio en el Torneo Clausura y uno de los máximos anotadores en el ciclo del DT: anotó 4 goles en 15 partidos. Eso, justamente, es lo que llevó a Boca a preguntar condiciones por él , más allá que después desistió de hacer una oferta formal. Y ahora el interesado es Central.

Banfield y Central, cerca de un acuerdo

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, la dirigencia de la Academia rosarina tiene “muy avanzadas” las negociaciones con su par del Taladro y en las próximas horas se podría concretar la venta de Auzumedi.

Rodrigo Auzmendi encara a Marco Pellegrino. Auzmendi estuvo en el radar de Boca, pero no avanzó en las negociaciones con Banfield.

“Una vez logrado el entendimiento entre clubes se deberá resolver el contrato del delantero”, informó el periodista de TyC Sports, especialista en las cuestiones del mercado de pases.

Banfield tiene tazado a Auzumedi en U$S 2.000.000, justamente esa cifra es la que no estuvo disputar a pagar el Xeneize por el exdelantero de Motagua de Nicaragua, y es la cantidad que pide por la venta de uno de los delanteros más importante que tiene en el plantel.

Si bien la primera oferta fue rechazada, acercaron posiciones en las últimas horas y todo está encaminado para que Rodrigo Auzumedi deje Banfield y se incorpore a Rosario Central, cumpliéndole uno de los deseos al entrenador Jorge Almirón.