Banfield 1 - 1 Huracán.

Bruno Sepúlveda, tras el empate de Banfield: "La expulsión se podría haber evitado"

Bruno Sepúlveda habló del empate entre Banfield y Huracán, puntualizando en la expulsión de Esquivel, minutos antes de la igualdad de la visita.

“Nos vamos con un poquito de amargura porque lo tuvimos ahí”, comentó en el post partido el delantero. “Intentamos. El segundo tiempo fue muy bueno. En el primero ellos tuvieron la pelota. Ellos venían con rodaje y nosotros no hicimos ningún amistoso”, agregó luego.

El punto de inflexión en el debut de Banfield fue la expulsión de Santiago Esquivel. Cinco minutos después, llegó el empate de Caicedo para Huracán. “No hay que desesperarse. Hay que aprender de los errores. Esquivel tuvo esa expulsión que la podría haber evitado. Pasó, se dio así”, se lamentó Bruno Sepúlveda.

“Los chicos tienen que jugar y adquirir experiencia. Nosotros tenemos que ayudarlos; no caerles por los errores, sino ayudarlos a seguir creciendo. Esquivel estaba llorando. Se dio cuenta del error. Es para aprender”, cerró el atacante del Taladro.

