Talleres de Escalada y Dock Sud: una histórica rivalidad del Ascenso que ya superó los 100 capítulos

El cruce entre Talleres de Escalada y Dock Sud representa uno de los choques más tradicionales y con mayor arraigo en las categorías de ascenso del fútbol argentino. A lo largo de 106 enfrentamientos se han enfrentado en diferentes categorías.

Con un historial que se remonta a la época amateur de la década de 1920 y que comenzó formalmente en el profesionalismo en 1939, ambos clubes han edificado una rivalidad sumamente pareja pero que mantiene a los de Escalada con una ventaja histórica.

La estadística marca una clara paternidad albirroja, ya que se enfrentaron en 106 oportunidades con 46 victorias de Talleres, 27 empates y 33 triunfos de Dock Sud.

Este enfrentamiento está respaldado por una rica historia que comenzó formalmente en la era profesional en 1939. A lo largo de las décadas, se han visto las caras en Primera B, Primera C e incluso en la vieja Primera División durante la década del 30.

La tendencia de los últimos años favorece claramente a los de Escalada. De los últimos cuatro enfrentamientos directos, Talleres de Escalada se quedó con la victoria en tres ocasiones (todas por un marcador de 2-1 o superior), mientras que Dock Sud logró imponerse por última vez en abril de 2023 en este mismo escenario.

Los primeros registros de este duelo datan de la Primera División de la Asociación Amateurs de Football en la década de 1920, antes de la unificación y profesionalización de nuestro fútbol. En el historial se destacan partidos típicos de las décadas del 40 y 50 en la vieja Primera B, donde se registraron triunfos contundentes para ambos lados, incluyendo un recordado 5-1 a favor de Talleres en Escalada y victorias clave del "Docke" en el Estadio de los Inmigrantes.

Tras años de militar en diferentes categorías debido a ascensos y descensos, la paridad se reavivó con fuerza en las últimas temporadas en la Primera B, donde Talleres logró estirar la ventaja en los últimos cruces.

talleres de escalada Talleres de Escalada buscará otra alegría ante Dock Sud.

Los últimos 4 antecedentes directos

La tendencia de los años más recientes ratifica el dominio de Talleres de Escalada, aunque Dock Sud sabe hacerse fuerte en su casa. De todas maneras, el albirrojo superó en 3 de los últimos 4 juegos a su rival.

El 26 de agosto del 2023 Talleres de Escalada se impuso 2 a 1 sobre Dock Sud en lo que fue el último enfrentamiento, ya que luego el albirrojo consiguió el ascenso a la Primera Nacional, donde permaneció durante dos años hasta el descenso.

Por su parte, el 25 de abril del 2023 fue el último triunfo de Dock Sud sobre Talleres de Escalada por 2 a 1 en el estadio de Los Inmigrantes. Los restantes choques fueron en el 2022 con dos triunfos de Talleres por 2 a 1 en Escalada y 3 a 1 como visitante.

Este sábado, Dock Sud buscará acortar las distancias en los libros de historia, mientras que Talleres de Escalada intentará plasmar su gran presente para seguir estirando la brecha en un historial que respira puro fútbol de ascenso.