Talleres de Escalada goleó a Camioneros y se subió a la cima de la Primera B

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Talleres de Escalada goleó a Camioneros y se ilusiona en la Primera B

Talleres de Escalada goleó 4 a 1 a Camioneros como visitante en el Estadio Hugo Moyano por la fecha 18 de la Primera B. Con este resultado, el albirrojo ratificó su gran presente, sumó tres puntos clave para prenderse en lo más alto de la tabla de posiciones y dejó herido a su rival que no encuentra el rumbo.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido tácticamente por Lucas Licht impuso las condiciones del juego. Con una presión alta en la mitad de la cancha y transiciones rápidas por las bandas, Talleres incomodó constantemente a la última línea del "Camión". La apertura del marcador llegó tras un error en la salida de Camioneros que dejó a Leonel Barrios en posición de gol para poner el 1 a 0 antes del descanso con un soberbio derechazo. Camioneros intentó reaccionar mediante pelotazos largos, pero se topó con una defensa visitante muy sólida y ordenada.

Ráfaga de goles y goleada sentenciada

En el complemento, el local adelantó sus líneas con la obligación de buscar el empate, pero dejó espacios letales en el fondo. Talleres, con espacios y un juego asociado punzante, fue implacable. En una ráfaga de buen fútbol, el Albirrojo estiró la ventaja con tres goles consecutivos que liquidaron el pleito de contragolpe. Camioneros tuvo un penal a su favor, Mauro Casoli lo contuvo y se transformó en una de las figuras del partido.

Fueron claves Pablo Cortizo y Santino Maldonado en el segundo tiempo para liquidar el encuentro cuando Camioneros se venía con todo por el empate. Talleres fue efectivo y demostró a las claras que es uno de los candidatos al ascenso.

Impacto en el torneo

Este triunfo categórico de Talleres de Escalada lo ubica como líder del torneo de la Primera B junto a Arsenal de Sarandí con 34 puntos, aunque los del Viaducto tienen un partido menos que jugarán este domingo ante San Martín de Burzaco.

Con esta victoria, el albirrojo cosecha 5 triunfos en los últimos 6 juegos. Como visitante registra 5 victorias consecutivas y 8 partidos sin perder y le sacó un invicto a Camioneros de 14 partidos sin perder (9 victorias y 5 empates).

En la próxima fecha, Talleres de Escalada recibirá la visita de Deportivo Merlo en el estadio Pablo Comelli.

El resumen de la victoria de Talleres de Escalada sobre Camioneros