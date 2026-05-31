domingo 31 de mayo de 2026
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31 de mayo de 2026
Con autoridad.

Talleres de Escalada goleó a Camioneros y se subió a la cima de la Primera B

Talleres de Escalada superó a Camioneros por 4 a 1 y ahora es líder del campeonato de la Primera B junto a Arsenal. El albirrojo da pelea y se ilusiona.

Diario La Unión | Leonardo Papaleo
Por Leonardo Papaleo
Talleres golea a Camioneros y se sube a la cima en la Primera B.

Talleres golea a Camioneros y se sube a la cima en la Primera B.

Talleres golea a Camioneros y se sube a la cima en la Primera B.

Talleres golea a Camioneros y se sube a la cima en la Primera B.

Talleres de Escalada se florea ante Camioneros como visitante.

Talleres de Escalada se florea ante Camioneros como visitante.

Talleres de Escalada se florea ante Camioneros como visitante.

Talleres de Escalada se florea ante Camioneros como visitante.

Talleres le gana a Camioneros por 1 a 0 y se sube a la punta de la Primera B.

Talleres le gana a Camioneros por 1 a 0 y se sube a la punta de la Primera B.

Talleres le gana a Camioneros por 1 a 0 y se sube a la punta de la Primera B.

Talleres le gana a Camioneros por 1 a 0 y se sube a la punta de la Primera B.

Talleres domina a Camioneros con autoridad.

Talleres domina a Camioneros con autoridad.

Talleres domina a Camioneros con autoridad.

Talleres domina a Camioneros con autoridad.

Camioneros y Talleres de Escalada se enfrentan en un duelo clave por la Primera B.

Camioneros y Talleres de Escalada se enfrentan en un duelo clave por la Primera B.

Camioneros y Talleres de Escalada se enfrentan en un duelo clave por la Primera B.

Camioneros y Talleres de Escalada se enfrentan en un duelo clave por la Primera B.

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Talleres de Escalada goleó a Camioneros y se ilusiona en la Primera B

Talleres de Escalada goleó 4 a 1 a Camioneros como visitante en el Estadio Hugo Moyano por la fecha 18 de la Primera B. Con este resultado, el albirrojo ratificó su gran presente, sumó tres puntos clave para prenderse en lo más alto de la tabla de posiciones y dejó herido a su rival que no encuentra el rumbo.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido tácticamente por Lucas Licht impuso las condiciones del juego. Con una presión alta en la mitad de la cancha y transiciones rápidas por las bandas, Talleres incomodó constantemente a la última línea del "Camión". La apertura del marcador llegó tras un error en la salida de Camioneros que dejó a Leonel Barrios en posición de gol para poner el 1 a 0 antes del descanso con un soberbio derechazo. Camioneros intentó reaccionar mediante pelotazos largos, pero se topó con una defensa visitante muy sólida y ordenada.

Ráfaga de goles y goleada sentenciada

En el complemento, el local adelantó sus líneas con la obligación de buscar el empate, pero dejó espacios letales en el fondo. Talleres, con espacios y un juego asociado punzante, fue implacable. En una ráfaga de buen fútbol, el Albirrojo estiró la ventaja con tres goles consecutivos que liquidaron el pleito de contragolpe. Camioneros tuvo un penal a su favor, Mauro Casoli lo contuvo y se transformó en una de las figuras del partido.

Fueron claves Pablo Cortizo y Santino Maldonado en el segundo tiempo para liquidar el encuentro cuando Camioneros se venía con todo por el empate. Talleres fue efectivo y demostró a las claras que es uno de los candidatos al ascenso.

Impacto en el torneo

Este triunfo categórico de Talleres de Escalada lo ubica como líder del torneo de la Primera B junto a Arsenal de Sarandí con 34 puntos, aunque los del Viaducto tienen un partido menos que jugarán este domingo ante San Martín de Burzaco.

Con esta victoria, el albirrojo cosecha 5 triunfos en los últimos 6 juegos. Como visitante registra 5 victorias consecutivas y 8 partidos sin perder y le sacó un invicto a Camioneros de 14 partidos sin perder (9 victorias y 5 empates).

En la próxima fecha, Talleres de Escalada recibirá la visita de Deportivo Merlo en el estadio Pablo Comelli.

El resumen de la victoria de Talleres de Escalada sobre Camioneros

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Final del partido

Talleres de Escalada se impuso por 4 a 1 sobre Camioneros por la fecha número 18 de la Primera B.

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Últimos minutos en el estadio Hugo Moyano

Talleres de Escalada está logrando una verdadera prueba de carácter sobre Camioneros al golearlo por 4 a 1. Se sube a la punta del campeonato junto a Arsenal.

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¡¡¡GOOOLAZOOO DE TALLERES!!!

El ingresado Santino Maldonado con un soberbio derechazo pone el 4 a 1 para Talleres y liquida el encuentro.

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Casoli vuelve a salvar a Talleres

Luego de un disparo de Gabriel López, otra vez el uno de Talleres vuelve a ser figura para evitar el descuento.

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¡¡¡¡GOOOOLAZO DE TALLERES!!!!

En el mejor momento de Camioneros, apareció Pablo Cortizo con un tremendo zurdazo para poner el 3 a 1 a favor de Talleres.

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¡¡¡GOOOOL DE CAMIONEROS!!!

Con una gran arremetida luego de un córner llegó Sergio Díaz para poner el descuento para el local. Ahora Talleres lo gana por 2 a 1.

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Atajó Casoli

El arquero de Talleres se hizo gigante ante Lucas Brizuela y detuvo el remate. Talleres de Escalada sigue ganando 2 a 0 sobre Camioneros.

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Penal para Camioneros

Luego de una mano dudosa en el área de Nicolás Malvacio, el árbitro Ariel Cruz sancionó la pena máxima a favor del local.

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¡¡GOOOOL DE TALLERES!!

Perfecto tiro de esquina desde la derecha enviado directo a la cabeza de Pablo Cortizo que pone el 2 a 0 a favor de Talleres. Aumenta la ventaja el conjunto de Escalada.

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Muy cerca Camioneros del empate

El local sacó del medio y casi llega a la igualdad. Luego de un pas en profundidad, Lucas Brizuela estuvo cerca de poner el empate pero erró el mano a mano ante Mauro Casoli.

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Comenzó el segundo tiempo

Ya juegan el complemento Camioneros y Talleres de Escalada

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Talleres es más que Camioneros y justifica la victoria

El conjunto dirigido por Lucas Licht supera a Camioneros por 1 a 0 en el estadio Hugo Moyano. Al término de los primeros 45 minutos, los de Escalada fueron superiores y llegaron al gol a través de Leonel Barrios. Luego, el local buscó el empate pero no fue efectivo. De esta manera, Talleres de Escalada se está subiendo a a la punta del campeonato de la Primera B junto a Arsenal de Sarandí.

talleres supera a camioneros
Talleres domina a Camioneros con autoridad.

Talleres domina a Camioneros con autoridad.

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Final del primer tiempo

Talleres de Escalada le gana 1 a 0 a Camioneros en el estadio Hugo Moyano.

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Lo que se perdió Camioneros

El local apura y en un ataque concreto casi convierte el empate Federico Aguirre, quien con una media vuelta elevó su remate por encima del travesaño.

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¡¡¡GOOOOL DE TALLERES!!!

Leonel Barrios aprovechó una mala salida de la defensa de Camioneros y puso el 1 a 0 con un soberbio derechazo. Talleres se pone arriba en el marcador.

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Se vuelve a salvar Talleres

Luego de un centro envenenado desde la izquierda a favor de Camioneros, la encontró el arquero Mauro Casoli para evitar el primero del local.

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Insólito

Mala salida de Talleres en defensa, provocó que Matías De Jesús se haga del control de la pelota, eludió a Mauro Casoli y luego de la definición salvó Mateo Del Pino a Talleres. Era el blooper de la tarde.

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Se salvó Camioneros

Buena jugada en ataque de Talleres de Escalada en ataque, centro atrás y remate de Isaias Ciavarelli que hizo temblar el travesaño. Los de Lucas Licht más cerca del primero.

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Talleres tuvo la primera de peligro

Luego de un buen centro de Matías Bazzi desde la izquierda llegó Fernando Enrique con un cabezazo y estuvo cerca de abrir la cuenta para Talleres.

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Comenzó el partido

Ya juegan Camioneros y Talleres de Escalada por la fecha número 18 de la Primera B.

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Ya se viene Camioneros ante Talleres de Escalada

Formaciones confirmadas

Camioneros: Horacio Ramírez; Franco Rebussone, Sergio Díaz, Nicolás Sainz, Mirko Coronel; Gabriel López, Lucas Pérez Godoy, Lucas Brizuela, Pablo López; Matías De Jesús y Federico Aguirre. DT: Axel Calzón.

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Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

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Árbitro: Ariel Cruz.

Cancha: Camioneros.

TV: LPF Play

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