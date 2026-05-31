La asquerosa propuesta que le hicieron a Giuliano Vaschetto de Gran Hermano

Giuliano Vaschetto , exparticipante de Gran Hermano , volvió a quedar en el centro de la escena luego de revelar la insólita y asquerosa propuesta que recibió de parte de una seguidora, que luego generó un enorme revuelo en las redes sociales.

El santafesino, conocido popularmente como “Nano”, contó al aire de La noche de los ex, en Telefe Streams, que una usuaria le ofreció dinero por un objeto personal muy particular.

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Todo ocurrió mientras los panelistas debatían distintas experiencias insólitas relacionadas con la fama repentina que obtuvieron tras salir del reality de Telefe .

NANO contó que le OFRECIERON PLATA por un BOXER USADO #LaNocheDeLosEx https://t.co/safzvtwzVn pic.twitter.com/3gYaiWX5Pu

La confesión de Giuliano Vaschetto

En ese contexto, Giuliano Vaschetto decidió compartir el mensaje que recibió de una admiradora, quien le preguntó directamente si estaba dispuesto a venderle un bóxer usado.

Lejos de mostrarse incómodo, tomó la situación con humor y hasta contó detalles de la inesperada propuesta que recibió en las redes sociales.

image Giuliano Vaschetto de Gran Hermano.

“Me han ofrecido. De hecho, hoy me hicieron una propuesta muy loca que acepté. ¿La puedo contar?”, dijo el joven generando una enorme expectativa.

“Me ofrecieron un monto, que no voy a decir, obviamente, para comprarme un bóxer”, soltó y Mariano de la Canal lo interrogó: no dejó pasar el detalle: “¿Usado?”.

“Me lo pidió muy usado” y agregó que el pago era en dólares. “Estamos hablando en dólares”, confirmó Giuliano Vaschetto sin más detalles. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde cientos de usuarios comentaron la llamativa situación.