Talleres de Escalada ganó un duelo clave y mira a todos desde arriba

Sigue de racha: Talleres de Escalada le ganó a Merlo y es puntero
Talleres de Escalada le ganó por 2 a 0 a Deportivo Merlo en uno de los partidos que abrieron la fecha 19 y quedó como único puntero de Primera B a la espera de lo que pase con Excursionistas y Arsenal en la continuidad de la jornada.
Con goles de Fernando Enrique e Mateo Múñoz, el "Tallarín" ratificó su buen momento e hilvanó su tercer triunfo en fila para escalar a los más alto de las posiciones. El equipo de Lucas Licht, que venía de ganarle por 4 a 1 a Camioneros, pegó en los momentos justos y fue un merecido ganador.
En el primer tiempo, cuando no pasaba demasiado, Enrique aprovechó una desatención defensiva tras un saque lateral y con un remate de volea puso el 1 a 0. A partir, el local controló las acciones, nunca sufrió en defensa y cuando la visita se animó un poco sobre el cierre del partido, liquidó el pleito con una contra bien manejada por Samaniego y que definió Múñoz.
Con este resultado, Talleres llegó a las 37 unidades, sumó su sexta victoria en siete partidos y festejó la inauguración de la nueva iluminación de la mejor manera.
Goles: #Talleres 2-0 Dep. Merlo pic.twitter.com/2sitt2i8yU— El Show del Sur (@ElShowdelSur) June 6, 2026
¡Final del partido: GANÓ TALLERES DE ESCALADA!
Con goles de Fernando Enrique y Mateo Múñoz, el "Tallarín" le ganó por 2 a 0 a Deportivo Merlo y escaló al primer puesto de la Primera B. Hay fiesta en Escalada.
Tiempo cumplido: se juega el descuento.
El árbitro Bresba adicionó 5 minutos en Escalada.
¡GOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!
De contragolpe, el local liquidó la historia. El equipo de Licht aprovechó el adelantamiento de Merlo y cerró el partido con contragolpe letal: Samamiego picó solo desde la mitad de la cancha y cuando el arquero le salió a achicar, le cedió el gol a Mateo Múñoz.
Se juegan los últimos minutos en Escalada
Talleres sigue ganándole por 1 a 0 al conjunto del Oeste, pero no puede liquidar la historia. Faltan 10 para el tiempo reglamentario.
¡Gol anulado al "Tallarín"!
El árbitro Sebastián Bresba le mal anuló un gol a Talleres de Escalada. Matías Samaniego estaba habilitado cuando fue a capturar un rebote que dio el arquero tras un tiro libre de Fernando Enrique.
"Insólito"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 6, 2026
Por el gol que le anularon a Talleres de Remedios de Escalada ante Deportivo Merlo.
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Talleres mantiene la ventaja sin sufrimiento
El local maneja los hilos del partido y no sufre ante Merlo. El equipo Néstor Ferraresi carece de ideas para generar situaciones.
Otra chance perdida por Ciavarelli
El extremo del Talleres de Escalada volvió a fallar en frente del arco y el equipo de Licht se perdió el segundo.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Talleres de Escalada y Deportivo Merlo ya juegan los segundos 45 minutos.
¡Final del primer tiempo!
Talleres de Escalada se va al descanso en ventaja por el gol de Enrique. Le gana por 1 a 0 a Deportivo Merlo.
Talleres creció a partir del gol y va por más
Con la ventaja, el equipo Luchas Licht creció futbolísticamente y se acerca al segundo. Recién lo tuvo Ciavarelli con un remate que se fue por encima del travesaño.
¡GOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!
En un partido en la no había emociones, llegó el local del local. Lo hizo Fernando Enrique, que aprovechó un flojo rechazo y de volea, marcó el 1 a 0.
Partido trabado y sin situaciones de gol
Más allá del aviso de Barrios, el partido no termina de armarse y no pasó demasiado en los primeros 25 minutos.
Talleres se animó y estuvo cerca del gol
En un partido en el que no pasaba nada, Leonel Barrios marcó diferencia con su potencia tras un pelotazo largo y probó con un remate cruzado que tapó muy bien Figueroa.
¡Comenzó el partido!
Talleres de Escalada y Deportivo Merlo hicieron rodar la pelota y ya juegan en el estadio Pablo Comelli.
Así forman Talleres de Escalda y Deportivo Merlo
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique e Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Deportivo Merlo: Tomás Figueroa: Lautaro Ibarra, Leandro Figueredo, Lucas Barrientos, Agustin Minicelli y Agustín Velasco; Facundo Aguerre, Benítez, Iván Sandoval; Cuenca, Diego Cabrera y Nahuel Ríos. DT: Néstor Ferraresi.
Árbitro: Sebastián Bresba. Estadio: Pablo Comelli. TV: LPF Play.