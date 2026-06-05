sábado 06 de junio de 2026
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5 de junio de 2026
Encendido.

Talleres de Escalada ganó un duelo clave y mira a todos desde arriba

Con goles de Fernando Enrique y Mateo Múñoz, el "Tallarín" le ganó por 2 a 0 a Deportivo Merlo y escaló al primer puesto de la Primera B.

Talleres de Escalada se hizo fuerte de local y llegó a la cima de la Primera B.

Talleres de Escalada se hizo fuerte de local y llegó a la cima de la Primera B.

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Talleres de Escalada se hizo fuerte de local y llegó a la cima de la Primera B.

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Sigue de racha: Talleres de Escalada le ganó a Merlo y es puntero

Talleres de Escalada le ganó por 2 a 0 a Deportivo Merlo en uno de los partidos que abrieron la fecha 19 y quedó como único puntero de Primera B a la espera de lo que pase con Excursionistas y Arsenal en la continuidad de la jornada.

Con goles de Fernando Enrique e Mateo Múñoz, el "Tallarín" ratificó su buen momento e hilvanó su tercer triunfo en fila para escalar a los más alto de las posiciones. El equipo de Lucas Licht, que venía de ganarle por 4 a 1 a Camioneros, pegó en los momentos justos y fue un merecido ganador.

En el primer tiempo, cuando no pasaba demasiado, Enrique aprovechó una desatención defensiva tras un saque lateral y con un remate de volea puso el 1 a 0. A partir, el local controló las acciones, nunca sufrió en defensa y cuando la visita se animó un poco sobre el cierre del partido, liquidó el pleito con una contra bien manejada por Samaniego y que definió Múñoz.

Con este resultado, Talleres llegó a las 37 unidades, sumó su sexta victoria en siete partidos y festejó la inauguración de la nueva iluminación de la mejor manera.

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¡Final del partido: GANÓ TALLERES DE ESCALADA!

Con goles de Fernando Enrique y Mateo Múñoz, el "Tallarín" le ganó por 2 a 0 a Deportivo Merlo y escaló al primer puesto de la Primera B. Hay fiesta en Escalada.

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Tiempo cumplido: se juega el descuento.

El árbitro Bresba adicionó 5 minutos en Escalada.

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¡GOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!

De contragolpe, el local liquidó la historia. El equipo de Licht aprovechó el adelantamiento de Merlo y cerró el partido con contragolpe letal: Samamiego picó solo desde la mitad de la cancha y cuando el arquero le salió a achicar, le cedió el gol a Mateo Múñoz.

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Se juegan los últimos minutos en Escalada

Talleres sigue ganándole por 1 a 0 al conjunto del Oeste, pero no puede liquidar la historia. Faltan 10 para el tiempo reglamentario.

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¡Gol anulado al "Tallarín"!

El árbitro Sebastián Bresba le mal anuló un gol a Talleres de Escalada. Matías Samaniego estaba habilitado cuando fue a capturar un rebote que dio el arquero tras un tiro libre de Fernando Enrique.

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Talleres mantiene la ventaja sin sufrimiento

El local maneja los hilos del partido y no sufre ante Merlo. El equipo Néstor Ferraresi carece de ideas para generar situaciones.

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Otra chance perdida por Ciavarelli

El extremo del Talleres de Escalada volvió a fallar en frente del arco y el equipo de Licht se perdió el segundo.

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¡Comenzó el segundo tiempo!

Talleres de Escalada y Deportivo Merlo ya juegan los segundos 45 minutos.

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¡Final del primer tiempo!

Talleres de Escalada se va al descanso en ventaja por el gol de Enrique. Le gana por 1 a 0 a Deportivo Merlo.

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Talleres creció a partir del gol y va por más

Con la ventaja, el equipo Luchas Licht creció futbolísticamente y se acerca al segundo. Recién lo tuvo Ciavarelli con un remate que se fue por encima del travesaño.

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¡GOOOL DE TALLERES DE ESCALADA!

En un partido en la no había emociones, llegó el local del local. Lo hizo Fernando Enrique, que aprovechó un flojo rechazo y de volea, marcó el 1 a 0.

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Partido trabado y sin situaciones de gol

Más allá del aviso de Barrios, el partido no termina de armarse y no pasó demasiado en los primeros 25 minutos.

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Talleres se animó y estuvo cerca del gol

En un partido en el que no pasaba nada, Leonel Barrios marcó diferencia con su potencia tras un pelotazo largo y probó con un remate cruzado que tapó muy bien Figueroa.

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¡Comenzó el partido!

Talleres de Escalada y Deportivo Merlo hicieron rodar la pelota y ya juegan en el estadio Pablo Comelli.

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Así forman Talleres de Escalda y Deportivo Merlo

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Jhonson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio y Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Fernando Enrique e Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Deportivo Merlo: Tomás Figueroa: Lautaro Ibarra, Leandro Figueredo, Lucas Barrientos, Agustin Minicelli y Agustín Velasco; Facundo Aguerre, Benítez, Iván Sandoval; Cuenca, Diego Cabrera y Nahuel Ríos. DT: Néstor Ferraresi.

Árbitro: Sebastián Bresba. Estadio: Pablo Comelli. TV: LPF Play.

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