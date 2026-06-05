Talleres de Escalada ganó un duelo clave y mira a todos desde arriba

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Sigue de racha: Talleres de Escalada le ganó a Merlo y es puntero

Talleres de Escalada le ganó por 2 a 0 a Deportivo Merlo en uno de los partidos que abrieron la fecha 19 y quedó como único puntero de Primera B a la espera de lo que pase con Excursionistas y Arsenal en la continuidad de la jornada.

Con goles de Fernando Enrique e Mateo Múñoz, el "Tallarín" ratificó su buen momento e hilvanó su tercer triunfo en fila para escalar a los más alto de las posiciones. El equipo de Lucas Licht, que venía de ganarle por 4 a 1 a Camioneros, pegó en los momentos justos y fue un merecido ganador.

En el primer tiempo, cuando no pasaba demasiado, Enrique aprovechó una desatención defensiva tras un saque lateral y con un remate de volea puso el 1 a 0. A partir, el local controló las acciones, nunca sufrió en defensa y cuando la visita se animó un poco sobre el cierre del partido, liquidó el pleito con una contra bien manejada por Samaniego y que definió Múñoz.

Con este resultado, Talleres llegó a las 37 unidades, sumó su sexta victoria en siete partidos y festejó la inauguración de la nueva iluminación de la mejor manera.