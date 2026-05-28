Llegó a Talleres de Escalada como figura, no jugó un partido y rescindió contrato

El plantel de Talleres de Escalada sufrió la primera baja de la temporada 2026 de la Primera B . El mediocampista Rodrigo Vélez rescindió de común acuerdo su vínculo con el club y se marcha sin haber sumado minutos en el equipo de Lucas Licht , uno de los animadores del campeonato.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, se detalló que “el Club Atlético Talleres de Escalada informa que se formalizó la rescisión del vínculo contractual, de común acuerdo, con el jugador Rodrigo Vélez , quien ya no forma parte del plantel profesional”.

De visitante. Talleres de Escalada le ganó a Brown de Adrogué y alimenta su sueño

El futbolista, de 35 años, fue uno de los primeros refuerzos -junto a Axel Arce- en sumarse a Talleres de Escalada en diciembre de 2025. En ese entonces, Jorge Vivaldo estaba al frente del plantel , luego se marchó a Arabia Saudita, donde dirigió a Al-Bukiryah F.C., dejando el lugar para Lucas Licht.

Rodrigo Vélez arribó con una importante trayectoria en el ascenso, con 230 partidos en Tristán Suárez entre 2011/2019 y un regreso en 2023. También pasó por Almirante Brown, Chaco For Ever y Defensores Unidos de Zárate.

Lucas Licht no lo utilizó

Sin embargo, no solo que no jugó en 17 fechas, sino que tampoco fue citado. Otro experimentado como Pablo Cortizo -autor de un gol el martes pasado ante Brown de Adrogué- se adueñó del puesto. Y, cuando se ausentó, Sebastián Gallardo fue la primera alternativa para el técnico.

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Ante este panorama, y a cuatro jornadas para el cierre de la primera rueda, Rodrigo Vélez decidió ponerle punto final a su estadía en Remedios de Escalada. Entre la dirigencia y cuerpo técnico evaluarán si será necesario en el próximo mercado de pases cubrir esta baja o apuntar a otros puestos.

El mercado de pases de invierno para la tercera categoría del fútbol argentino se abrirá oficialmente desde el 9 de julio hasta el 2 de septiembre. Los clubes están autorizados por la AFA a incorporar un máximo de cuatro jugadores.

Cuando juega Talleres de Escalada

Este domingo, desde las 14.30, televisado por LPF Play, Talleres de Escalada visitará a Deportivo Camioneros en un partido trascendental. El equipo de Esteban Echeverría se ubica 3º con 33 puntos y el Albirrojo 5º con 31. El único líder de la Primera B es Arsenal con 34.

Con el triunfo en Adrogué, Talleres de Escalada se recuperó del traspié ante Sportivo Italiano y acortó distancias por los empates del puntero y Excursionistas y las derrotas de Villa Dálmine y el Azzurro.