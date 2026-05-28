Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan al Teatro Maipú de Banfield con "Es complicado"

Claribel Medina y Pablo Alarcón , una gran dupla de actores y que además fueron pareja durante una década, vuelven a reunirse en escena en “Es complicado”, una obra de teatro que también le dejará su lugar al humor y la emoción.

La obra pisará las tablas el sábado en el Teatro Maipú de Banfield, en una escala de la gira nacional que están realizando luego de su estreno en el Teatro Regina.

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Bajo la producción de Damián Sequeira , la obra cuenta con libro y dirección de Ernesto Medela y las actuaciones de Pablo Alarcón y Claribel Medina.

La historia de amor entre Claribel Medina y Pablo Alarcón comenzó en Puerto Rico en 1985. Tras una relación de una década de matrimonio con dos hijas, se separaron en 1998. Tras años de distanciamiento comparten escenario en “Es complicado”.

“Fue una cosa acordada entre nosotros después de que Pablo pasó por situaciones dramáticas. Decidimos hacer una obra juntos, después de estar 10 años en pareja y 26 años separados”, le cuenta Claribel Medina a La Unión.

Sin título-1 Claribel Medina y Pablo Alarcon, juntos en escena.

Luego de leer varios textos y analizar propuestas, encontraron esta historia que se asemeja en parte a sus propias vivencias personales y humanas.

“Apareció el deseo, el amor y la admiración para reencontrarnos. Queríamos contar algo que le guste al público sobre una pareja que fracasó en el amor pero que fue exitosa en la familia”, apunta la actriz.

Es escena, un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final, un comienzo, el amor y el desamor, los celos, lo que no fue, lo que es, lo que puede ser.

“La obra tiene mucho humor, es una comedia que se nutre del trabajo del actor. La obra es un éxito porque está hecha con honestidad”, explica la actriz.

“Es Complicado” tuvo 5 nominaciones en la temporada de Villa Carlos Paz, logrando 3 Premios Carlos: Mejor comedia dramática, mejor actriz y premio a la trayectoria.

“La obra le gustó al público porque tiene una estrella fantástica, es una obra de verdad. La obra es única y humana”, cierra Claribel Medina.

MÁS INFO

“Es complicado”, sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 540.

Entradas por Alternativa y en boletería.