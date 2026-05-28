Los detenidos por el crimen de Agustín Rivero seguirán presos hasta el juicio

Los tres detenidos por el crimen de Agustín Rivero seguirán presos con prisión preventiva hasta el juicio por el asesinato del estudiante de 21 años baleado el 24 de abril pasado durante un intento de robo en Temperley .

La medida fue resuelta por el Juzgado de Garantías interviniente, tras el pedido formulado por la UFI 7 de Lomas de Zamora , luego de la captura de Matías Ezequiel Daller , de 28 años, señalado por los investigadores como el último integrante de la banda que permanecía prófugo y presunto autor del disparo que terminó con la vida de la víctima.

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La detención de Daller se concretó en Villa Elvira, La Plata, luego de una serie de tareas de inteligencia de la Policía Bonaerense. Según indicaron fuentes de la investigación, los efectivos detectaron que una expareja del sospechoso ofrecía a la venta en redes sociales un teléfono celular vinculado al acusado. A partir de esa información, montaron un operativo de vigilancia en el punto acordado para la transacción y lograron interceptarlo.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron el teléfono celular, considerado un elemento clave dentro de la causa. Con esta detención, todos los sospechosos identificados por el homicidio quedaron a disposición de la Justicia.

FotoJet (15) Agustín Rivero, el joven estudiante asesinado durante un robo.

Daller era buscado intensamente desde el 25 de abril, fecha en la que fueron detenidos Lautaro Ezequiel Silva y Miguel Ángel “Minion” Silva, ambos imputados por "homicidio criminis causa y robo agravado". De acuerdo con la investigación, el acusado había dejado de utilizar su teléfono y su tarjeta SUBE para evitar ser rastreado.

El crimen de Agustín Rivero

El crimen ocurrió el 24 de abril en la esquina de Dinamarca y Ericson, en el barrio San José de Temperley. Rivero regresaba de cursar cuando fue interceptado por delincuentes que le robaron el celular y le dispararon en el abdomen antes de escapar.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde murió horas más tarde como consecuencia de la herida, mientras que los agresores escaparon a bordo de un auto.