Villa Centenario: el asesino de Joaquín Castillo ya tiene preventiva por balear a los hermanos de la víctima

El caso hecho ocurrido en Villa Centenario es investigado por la UFI 4 de Lomas de Zamora .

Miguel Tuñinali , el joven que en el 2022 había sido condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por el crimen de Joaquin Castillo , ahora tiene prisión preventiva y seguirá detenido por balear a los hermanos de la víctima en Villa Centenario .

Fuentes judiciales informaron a La Unión que el imputado seguirá preso por pedido de la UFI 4 de Lomas de Zamora . Días atrás, la fiscalía había solicitado que continuara tras las rejas por brutal agresión ocurrida el 26 de octubre pasado en Pasaje Merlino y 12 de Octubre.

En diálogo con La Unión , Agustina Castillo , hermana del joven asesinado en 2020, contó cómo fue el ataque y las amenazas que recibió : "Me dijo que nos iba a matar a todos. A mi hermano le dio dos tiros en la pierna, y a mí me dio cuatro".

Ahora la joven se recupera de las heridas junto a su hermano, pero teme por ella y su familia. "Después de lo de Joaquín, ahora pienso que no fue un accidente, y a nosotros nos dijo que nos iba a matar a todos", aseguró.

Aparentemente, Tuñinali actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por Joaquín, cuyo asesinato quedó prácticamente impune.

Crimen de Joaquín Castillo

El hecho tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020 en una vivienda de Merlin al 1900, en Villa Centenario. Esa noche, Joaquin Castillo recibió un tiro en el pecho cuando charlaba con un amigo en la puerta de su casa.

La hipótesis que más fuerza tomó desde un principio es que el acusado le quiso mostrar un arma a la víctima y se le escapó un tiro, que derivó en la muerte del joven.

Al escuchar la detonación, uno de los hermanos del joven fallecido se asomó a la vereda y lo encontró mal herido. En medio de la confusión, según declararon testigos, el autor del crimen aprovechó y se dio a la fuga. La víctima falleció camino a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, a donde llegó sin signos vitales por la herida.

El juicio por el crimen de Joaquín Castillo

Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".

A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.