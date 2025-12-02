Mató a Joaquín Castillo y ahora pidieron su prisión preventiva por balear a los hermanos de la víctima

Miguel Tuñinali , el joven que en el 2022 había sido condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por el crimen de Joaquin Castillo , ahora está detenido por balear a los hermanos de la víctima en Villa Centenario y podría seguir tras las rejas.

Fuentes judiciales confiaron a La Unión que desde la UFI 4 de Lomas de Zamora , solicitaron que la prisión preventiva para el imputado, que fue apresado semanas atrás por una brutal agresión ocurrida el 26 de octubre pasado en Pasaje Merlino y 12 de Octubre.

CAUSA POR HOMICIDIO Caso Sergio Ávalos: pidieron preventiva y llevar a juicio al acusado del crimen

"Me dijo que nos iba a matar a todos. A mi hermano le dio dos tiros en la pierna, y a mí me dio cuatro", contó Agustina Castillo , una de las víctimas del ataque, en diálogo con La Unión.

Ahora la joven se recupera de las heridas, pero teme por ella y su familia. "Después de lo de Joaquín, ahora pienso que no fue un accidente, y a nosotros nos dijo que nos iba a matar a todos", aseguró.

Aparentemente, Tuñinali actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por Joaquín, cuyo asesinato quedó prácticamente impune.

Crimen de Joaquín Castillo

El hecho tuvo lugar el 21 de diciembre de 2020 en una vivienda de Merlin al 1900, en Villa Centenario. Esa noche, Joaquin Castillo recibió un tiro en el pecho cuando charlaba con un amigo en la puerta de su casa.

La hipótesis que más fuerza tomó desde un principio es que el acusado le quiso mostrar un arma a la víctima y se le escapó un tiro, que derivó en la muerte del joven.

Al escuchar la detonación, uno de los hermanos del joven fallecido se asomó a la vereda y lo encontró mal herido. En medio de la confusión, según declararon testigos, el autor del crimen aprovechó y se dio a la fuga. La víctima falleció camino a la Unidad de Pronta Atención de Fiorito, a donde llegó sin signos vitales por la herida.

Joaquín Castillo fue asesinado el 21 de diciembre de 2020.

Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".

A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.