Mató a Joaquín Castillo y ahora pidieron su prisión preventiva por balear a los hermanos de la víctima

Miguel Tuñinali, podría seguir preso por el crimen de Joaquín Castillo.
Miguel Tuñinali, el joven que en el 2022 había sido condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso por el crimen deJoaquin Castillo, ahora está detenido por balear a los hermanos de la víctima en Villa Centenario y podría seguir tras las rejas.
Fuentes judiciales confiaron a La Unión que desde la UFI 4 de Lomas de Zamora, solicitaron que la prisión preventiva para el imputado, que fue apresado semanas atrás por una brutal agresión ocurrida el 26 de octubre pasado en Pasaje Merlino y 12 de Octubre.
"Me dijo que nos iba a matar a todos. A mi hermano le dio dos tiros en la pierna, y a mí me dio cuatro", contó Agustina Castillo, una de las víctimas del ataque, en diálogo con La Unión.
Ahora la joven se recupera de las heridas, pero teme por ella y su familia. "Después de lo de Joaquín, ahora pienso que no fue un accidente, y a nosotros nos dijo que nos iba a matar a todos", aseguró.
Aparentemente, Tuñinali actuó como represalia a las víctimas, que constantemente reclaman justicia por Joaquín, cuyo asesinato quedó prácticamente impune.
Dos años más tarde, el Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, condenó a tres años de prisión en suspenso Miguel Tuñinali por "homicidio culposo".
A pesar de ser considerado el responsable de la muerte de su amigo, el hecho de que para la Justicia se trató de un accidente, le alcanzó para evitar cumplir la pena en la cárcel. Sin embargo, entre otras restricciones, tenía prohibido el acercamiento a la familia de la víctima.