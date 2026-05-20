Banfield tenía tiempo hasta hoy para pagarle al plantel: cómo quedó la situación

Banfield transita un complicado momento económico y se encuentra con varios frentes abiertos. Uno de ellos es con el plantel profesional, que esta semana amenazó con recurrir a Futbolistas Argentinos Agremiados si no se achicaba la deuda o se establecía un plan de pagos concreto, y por eso fue un tema central en las últimas horas del club.

Los futbolistas marcaron como fecha límite el miércoles 20 de mayo en medio de sus vacaciones por el receso de invierno en la Liga Profesional y hoy hubo novedades. Después de varias reuniones y de conseguir los fondo necesarios, la institución que preside Matías Mariotto consiguió, en parte, cumplir con los pedidos de los jugadores y ganó algo de tiempo de cara a las próximas semanas.

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Este miércoles, Banfield abonó una parte del salario del marzo a los integrantes del plantel profesional . Algunos cobraron el 50% de sus sueldos, mientras que otros recibieron una proporción menor, ya que no todos cobran lo mismo. Y así desactivó una bomba que estaba a punto de explotar.

Con este pago parcial, el club del Sur del Gran Buenos Aires logró achicar un poco la deuda que mantiene con el plantel hace algunos meses y a su vez consiguió, por el momento, frenar la iniciativa de los futbolistas de recurrir a Agremiados , lo que podría generarle más dolores de cabeza a la actual dirigencia.

Hasta el momento, ningún jugador de Banfield se presentó en el sindicato para realizar su reclamo formal más allá de la amenazas de los últimos días y lo abonado este miércoles ayuda para que el conflicto se mantenga calmo. En este sentido, vale aclarar que, por el momento, el plantel no recurriría a Agremiados en forma colectiva, sino que en caso de que alguno se presente, sería tomado como un caso particular.

Las otras deudas que Banfield debe afrontar

campo de deportes de banfield Banfield achicó la deuda con los empleados del predio.

Otro de los temas importante que afronta el "Albiverde" por estos días está relacionado con los empleados del predio de Luis Guillón. El club mantiene una deuda con los trabajadores del campo de deportes, quienes la semana pasada decidieron realizar por un paro por lo adeudado.

Ante esto, la dirigencia presentó un plan de pago y abonó el 50% del sueldo de marzo, comprometiéndose abonar los restante en los próximos días, y luego del acuerdo se levantó la medida de fuerza. Más allá de esto, el tema continúa a la espera del segundo pago, algo que el club realizaría en los próximos días.