Facundo Sanguinetti, uno de los apuntados a vender en Banfield

Facundo Sanguinetti podría emigrar de Banfield en el próximo mercado de pases.

Facundo Sanguinetti fue uno de los futbolistas de mejor rendimiento de Banfield durante el último Torneo Apertura y eso despertó el interés de varios clubes, quienes lo empezaron a seguir de cerca. Por eso, en el próximo mercado de pases, el arquero podría ser uno de los futbolistas a vender por el Taladro para acrecentar sus arcas.

El capitán de "Taladro", de 25 años, tiene contrato hasta diciembre 2026 y no descarta la posibilidad de dar un salto en su carrera con alguna transferencia. Y a sólo seis meses de finalizar su vínculo, Banfield también considera que es una oportunidad para concretar una venta.

Si bien todavía no llegó ninguna oferta formal a las oficinas del club, ambas partes están predispuestos a escuchar ofertas y por eso las próximas semanas serán muy importantes para definir el futuro del arquero, uno de los referentes del plantel y una de las figuras en la reciente victoria ante San Martín de Tucumán por Copa Argentina.

De acuerdo a la página TransferMarkts, el valor de mercado de Sanguinetti es de 2 millones de euros y una posible transferencia podría rondar esa cifra, lo que traería tranquilidad un poco de tranquilidad para Banfield en medio de una situación económica bastante delicada, con deudas al plantel profesional y otros empleados de la institución.

Los números de Facundo Sanguinetti en Banfield sanguinetti Sanguinetti le dio la clasificación a Banfield en la Copa Argentina. El arquero debutó en el primer equipo del "Taladro" en 2022 en un empate sin goles ante Sarmiento, pero recién agarró continuidad a partir del 2024 cuando se afianzó como el arquero principal del equipo. El que le dio la primera oportunidad fue Javier Sanguinetti, pero recién se consolidó dos años más tarde de la mano de Julio Cesar Falcioni. Hasta el momento, con la camiseta albiverde acumula 80 partidos en el primer equipo, con 20 vallas invictas y 98 goles recibidos, según los registros de TransferMarkts. Este año disputó 18 partidos, todos como titular, entre Torneo Apertura y Copa Argentina y recibió 20 goles.

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