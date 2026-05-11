Un ex Lanús, un ex Banfield y un lomense en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial

El lomense Facundo Medina una de las opciones en defensa para la Selección Argentina.

Facundo Cambeses, el ex Banfield lucha por un lugar en el arco de la Selección.

Un lomense, un ex Banfield y un ex Lanús en la prelista de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina , oficializó la prelista de 55 futbolistas reservados para el Mundial y tres nombres vinculados estrechamente a nuestra región encendieron la ilusión de estar presentes en la Copa del Mundo a disputarse a partir del 11 de junio.

La novedad es que para un ex Lanús , un ex Banfield y un lomense las chances están intactas de meterse en la lista final que será entregada el 30 de mayo. A un mes exacto del comienzo de la Copa del Mundo, cuáles son las chances que tienen los tres futbolistas de viajar a la máxima cita del fútbol en Canadá, México y Estados Unidos.

El cuarto consecutivo. Completó el álbum del Mundial en sólo 8 días: "Lo llenamos entre todos"

Sabemos que Facundo Cambeses , José Manuel López y Facundo Medina fueron parte de las últimas convocatorias, pero ahora llega el momento decisivo en los últimos amistosos previos ante Honduras e Islandia. Los tres sueñan con estar, pero no hay lugar para todos. Los próximos partidos serán clave.

Para el actual arquero de Racing el presente no es el mejor. Si bien el ex Banfield se afianzó en el arco de la Academia, sus últimos errores en el partido por Copa Sudamericana ante Botafogo lo hicieron retroceder algunos casilleros en la consideración de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

De todos modos, no es la primera citación para el uno que ya estuvo presente y hasta llegó a debutar en la Selección en octubre de 2025. Fue durante la gira de amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico.

En el acual Torneo Apertura Facundo Cambeses disputó 17 partidos y le convirtieron 14 goles, mientras que en la Copa Sudamericana le marcaron 7 goles en los 4 partidos que atajó durante la fase de grupos.

Entre los arqueros de la prelista aparecen como una fija Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli, mientras que la lucha por el tercer arquero que irá al Mundial está entre Juan Musso, Facundo Cambeses, Walter Benítez y Santiago Beltrán. Será determinante el último tramo de las competencias para saber quien se gana el boleto a la Copa del Mundo.

cambeses Facundo Cambeses, el ex Banfield lucha por un lugar en el arco de la Selección.

Facundo Medina, el lomense que busca su oportunidad

A favor de Facundo Medina juega su polifuncionalidad. En un torneo corto como el Mundial, Scaloni prioriza futbolistas que puedan cubrir más de un puesto. Facundo no solo es un central sólido, sino que tiene el oficio de lateral por izquierda, posición que ha desempeñado con éxito en Europa y en sus participaciones previas con la Albiceleste.

Además, el lomense aporta algo que escasea: el perfil zurdo natural. En el esquema defensivo, es el relevo natural de Lisandro Martínez, lo que le otorga una ventaja competitiva sobre otros centrales diestros que deben adaptarse a ese perfil cambiado.

El camino no es sencillo. Para entrar en la lista de 26, el lomense pelea palmo a palmo con nombres de peso: Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi parecen tener su lugar asegurado. Medina compite directamente con Leonardo Balerdi (de gran temporada en el Olympique de Marsella) y con la experiencia de Marcos Senesi.

El defensor traviesa un gran presente tras su traspaso al Olympique de Marsella en julio de 2025. El defensor nacido en Villa Fiorito se ha consolidado como una pieza clave en la estructura del entrenador Roberto De Zerbi, compartiendo la zaga central con el también argentino Leonardo Balerdi. También puede actuar como lateral por izquierda en alguna emergencia como reemplazo de otro ex Banfield como Nicolás Tagliafico.

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José Manuel López, el ex Lanús que rompe redes en Brasil

El atacante correntino, que atraviesa el mejor momento de su carrera en Palmeiras, aparece hoy como el principal candidato a ocupar la vacante de "tercer nueve" en la consideración de Lionel Scaloni.

El arranque de año para el ex Lanús ha sido arrollador. Con 11 goles y 7 asistencias en 27 partidos durante el primer cuatrimestre de 2026, López no solo es la figura del "Verdão", sino que ha demostrado una madurez futbolística que sedujo al cuerpo técnico nacional.

Su perfil de delantero moderno —1.90 metros de altura, zurdo, con gran capacidad para asociarse fuera del área y una efectividad letal en el juego aéreo— le otorga una variante táctica que hoy la Selección no tiene con Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Si bien el rendimiento de López habla por sí solo, las circunstancias también han jugado a su favor. La grave lesión de Joaquín Panichelli (rotura de ligamentos cruzados), quien era su competidor directo por el puesto de recambio ofensivo, le ha despejado el camino hacia la lista de 26.

A día de hoy, las probabilidades de que José Manuel López esté en la lista final son muy altas. Su presencia en las últimas convocatorias de Eliminatorias y su vigencia goleadora en una liga competitiva como la brasileña lo posicionan como el relevo natural ante cualquier eventualidad con los titulares.