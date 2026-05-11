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11 de mayo de 2026
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Los mensajes que recibieron los participantes de Gran Hermano: ¿ayuda o confusión?

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para compartir los mensajes dedicados a cada jugador del certamen.

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Santiago del Moro ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada con unas palabras que les enviaron los familiares o seres queridos a cada uno de los participantes del certamen de Telefe. También compartió una cena con las participantes del reality.

Luego, en la casa se armó un debate intenso por las palabras que recibieron de su gente. Además, Santiago del Moro les preguntó quién querían que se vaya de la casa de Gran Hermano.

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Los mensajes que recibieron en Gran Hermano

Eduardo Carrera: Los hermanos y su mejor amigo le enviaron “arriesgá” y “sorprendé”.

Yanina Zilli: Sus hijos y su hermana le escribieron “show” e “individual”.

Lolo Poggio: “Íntegra” y “orgullo” fueron las palabras que enviaron sus padres y hermanas.

Jennifer “Pincoya” Torres: Su familia le escribió “perseverancia” y “rompela”.

Daniela de Lucía: Le escribieron su mamá y su pareja. “Poderosa” y “única” fueron las palabras elegidas.

Luana Fernández: Su familia y amigos le mandaron “desconfiá” y “despertá”.

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Santiago del Moro en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Santiago del Moro en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Emanuel Di Gioia: Toda su familia envió “priorizate” y “mentiras”.

Manuel Ibero: “Disfrutá” y “confianza” le mandaron su familia y amigos.

Franco Zunino: Su familia y amigos escribieron “reiná” y “tigre”.

Titi Tcherkasi: Le escribió su familia y amigos. “Mostrate” y “potenciate” fueron las palabras que eligieron.

Danelik Galazan: La familia y amigos eligieron “humor” y “brillo”.

Tamara Paganini: “Indiadas” y “animate” le escribió su familia y amigos.

Juani Caruso: Toda su familia envió “fuerte” y “confiá”.

Grecia Colmenares: Su hijo eligió enviarle “madraza” y “leona”.

Gladys “La Bomba” Tucumana: “Humildad” y “alegría” fueron las palabras que eligió su familia.

Cinzia Francischiello: La pareja mandó “jugá” y “contenta”.

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