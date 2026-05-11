Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano y adelantó el desafío por un auto 0KM

A poco de dos meses después de comenzar la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada , Santiago del Moro ingresó a la casa más famosa del país y este domingo compartió una cena con todos los jugadores del certamen de Telefe.

El conductor de Gran Hermano ingresó con una valija y les pidió que la dejen en el living, que la voz de “El Big” les dirá cuándo pueden abrirla.

Emotivo Los mensajes que recibieron los participantes de GH: ¿ayuda o confusión?

Se pudrió todo Cinzia, contra Emanuel en GH "Es narcisista, machista y cag..."

Al pasar por la arena, los jugadores se encontraron con un auto 0KM , conociendo la noticia de que pronto llega el gran desafío en el que un participante se llevará un tan soñado auto.

"Es para ustedes... Próximamente uno se lo va a poder llevar. Vayan visualizándolo porque alguno o alguna se va en auto. En los próximos días...", contó Santiago del Moro, adelantando lo que próximamente se verá en Gran Hermano Generación Dorada, sin entrar en detalles de cómo será la competencia para ganarlo.

image Desafío por un auto OKM en Gran Hermano.

El importante premio extra de Gran Hermano

El premio del desafío de Gran Hermano se trata del Chevrolet Sonic RS 2027, el modelo es un SUV con aire de coupé importado de Brasil, ubicado estratégicamente entre el Onix y el Tracker.

Con un precio de lista confirmado de $39.690.900, este vehículo funciona como un incentivo de lujo para los participantes, posicionándose como una de las novedades más fuertes del año.