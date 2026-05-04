martes 05 de mayo de 2026
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4 de mayo de 2026
Todo mal.

Gladys La Bomba Tucumana, contra Luana en Gran Hermano: "Yo no vine para acostarme con nadie"

Gladys La Bomba Tucumana y Luana Fernández protagonizaron otra fuerte discusión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Gladys La Bomba Tucumana contra Luana Fernández.&nbsp;

Gladys La Bomba Tucumana contra Luana Fernández. 

Todo comenzó cuando Santiago del Moro le dio la palabra a la cantante durante la cena de nominados y se armó un fuerte y escandaloso debate.

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“Luana quiero que se vaya. No me gusta convivir con alguien que no es leal. Aunque estemos jugando, yo soy respetuosa y tengo lealtad para la gente con la que me siento más identificada y a esa gente me pego. Obviamente, tengo mi carácter y mi forma de jugar. Juego sola. Ya desde el día que entré a jugar y me estoy divirtiendo, conociéndolos, aprendiéndome sus nombres”, arrancó.

Y siguió: “Me sentí muy traicionada porque es con la primer gente que yo me relacioné, me sentí más atraída dentro de la casa con el grupo con el que estoy jugando. Y yo lo que tengo es un sello acá enorme de lealtad y fidelidad. Ella me clavó un puñal por la espalda, además de ofenderme públicamente y acusarme”.

Gladys La Bomba Tucumana siguió contra Luana Fernández

La cantante aclaró que no podía confiar en Luana Fernández, ni le gustaba cómo jugaba ni cómo era. Luana, lejos de quedarse callada, retrucó sin vueltas. “No ves cómo juego. Hace tres días entraste, no sabés cómo juego”, dijo y la cantante insistió: “Hacete la buenita”.

Y Luana Fernández, con ironía, le agradeció la “nominación” y dijo sentirse honrada de ser mencionada por figuras como Gladys La Bomba Tucumana y Grecia Colmenares. “No me lo esperaba de vos, de Gre sí, porque ya me lo había dicho primero. Pero de vos no me lo esperaba”.

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Gladys La Bomba Tucumana, picante en Gran Hermano.

Gladys La Bomba Tucumana, picante en Gran Hermano.

La conversación expuso el acercamiento de Gladys La Bomba Tucumana a Franco Zunino y los celos de Luana Fernández, quien la acusó de “robarle a su marido”.

Gladys La Bomba Tucumana no se guardó nada y le lanzó a Luana Fernéndez: “Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí”.

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