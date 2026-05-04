martes 05 de mayo de 2026
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4 de mayo de 2026
Realidad dispar.

Cómo llega el rival de Lanús al choque de Copa Libertadores: el contraste de Always Ready de Bolivia

Always Ready será el rival de Lanús este martes por Copa Libertadores. Marcha como líder e invicto en Bolivia y último en el plano internacional.

Always Ready será el rival de Lanús por Copa Libertadores.

Always Ready será el rival de Lanús por Copa Libertadores.

Estadio Municipal El Alto, donde hace de local Always Ready a 4150 metros sobre el nivel del mar.

Estadio Municipal El Alto, donde hace de local Always Ready a 4150 metros sobre el nivel del mar.

El próximo rival de Lanús en la Copa Libertadores llega con un contraste difícil de asimilar. Always Ready de Bolivia, el equipo que ha hecho de los 4,150 metros sobre el nivel del mar su fortaleza inexpugnable, vive hoy una crisis de identidad competitiva.

En la División Profesional de Bolivia, el equipo de la "Banda Roja" camina con paso de campeón; en la Copa Libertadores, el sueño se desvanece entre derrotas y una falta de respuestas fuera de casa.

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El rival de Lanús se hace fuerte en la altura

En el torneo local, Always Ready es una máquina de sumar. Con 13 puntos en 5 partidos (4 victorias y 1 empate), el equipo lidera la tabla de posiciones con una diferencia de gol de +8, superando a gigantes como The Strongest y Bolívar. Su última exhibición, un contundente 3 a 1 sobre Nacional Potosí, ratificó que en el ámbito doméstico pocos pueden seguirle el ritmo a la intensidad física que propone el conjunto ahora dirigido por el argentino Marcelo Straccia.

Sin embargo, al cruzar la frontera, la realidad es otra. Always Ready ocupa el último lugar del Grupo G en la Copa Libertadores tras encadenar tres caídas consecutivas: 0-1 ante Liga de Quito (en El Alto, un golpe inesperado), 0-1 frente a Lanús en La Fortaleza y 0-2 contra Mirassol en Brasil.

El contraste es alarmante: mientras en Bolivia anota un promedio de 2.2 goles por partido, en la Libertadores todavía no pudo celebrar un solo tanto en la fase de grupos.

estadio municipal el alto
Estadio Municipal El Alto, donde hace de local Always Ready a 4150 metros sobre el nivel del mar.

Estadio Municipal El Alto, donde hace de local Always Ready a 4150 metros sobre el nivel del mar.

El Factor Straccia y la última oportunidad en Copa Libertadores

La salida de Julio César Baldivieso buscó un "golpe de timón" que aún no se refleja en el plano internacional. El nuevo estratega, Marcelo Straccia, tiene la difícil misión de trasladar la confianza del liderato local a un torneo donde el margen de error desapareció.

Este martes, el Estadio de Villa Ingenio será el escenario de una final anticipada contra Lanús. Para Always Ready, no es solo un partido por los puntos; es la oportunidad de demostrar que su fútbol no depende exclusivamente de la altitud, sino de una jerarquía que, por ahora, solo parece brillar en casa.

Always Ready apuesta todo a los 4,150 metros de El Alto para revertir su imagen. En la segunda fecha, Lanús logró imponerse 1 a 0 en Cabrero y Guidi con gol de Yoshan Valois, por lo que el conjunto local busca la revancha en su fortaleza.

Con respecto al equipo, el elenco boliviano tendrá una baja considerable. El defensor Luis Caicedo no podrá ser de la partida, ya que debe cumplir con una sanción tras ser expulsado precisamente en el partido de ida contra el Granate en Argentina.

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