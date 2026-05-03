Mauricio Pellegrino, tras el empate de Lanús con Deportivo Riestra: "No te dejan jugar"

Mauricio Pellegrino explicó por qué Lanús guardó tantos jugadores contra Deportivo RIestra.

Luego del empate sin goles con Deportivo Riestra en la Fortaleza, el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, habló en conferencia de prensa y no sólo analizó las acciones del partido sino también explicó por qué decidió guardar futbolistas cuando podría haber escalado al cuarto puesto y definir de local en los playoffs del Torneo Apertura en caso de haber ganado.

“El once no fue solo pensando en el martes, sino priorizando la salud de jugadores que están con números en rojos", explicó el DT del Granate, que por segundo partido consecutivo no pudo marcar en su cancha y sólo convirtió 3 goles en los últimos 5 partidos jugando en el Néstor Díaz Pérez, algo que empieza a generar preocupación.

"Riestra es un rival difícil, que no te deja jugar mucho, con un bloque bajo, se hace difícil ser profundos. Faltó lucidez para abrir el cero. Ellos hacen bien en no dejar jugar. En la primera parte se jugó poco. En la segunda mitad, se pudo jugar un poco más. Fue una pena que no hayamos podido abrir el marcador", comentó Mauricio Pellegrino.

Lo que se le viene a Lanús El próximo martes, Lanús se jugará una parada bravísima en los 4.150 de El Alto, en Bolivia, cuando visite a Always Ready, en lo que puede llegar a ser una fecha decisiva para las aspiraciones de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El Granate marcha segundo en el grupo G, detrás de Liga de Quito y por encima de Mirassol. Los tres tienen 6 puntos, pero los ecuatorianos se imponen en el segundo ítem de los criterios de desempate, que es la diferencia de gol en los enfrentamientos entre los tres equipos.

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