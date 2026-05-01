Eduardo Salvio: "Lanús tiene que saber jugar estos partidos"

Con pasos firmes, Lanús va al frente. Clasificado a los Play-Offs del Torneo Apertura y recuperado en la Copa Libertadores con dos victorias como local luego del falso debut, el Granate va al frente. Y eso fue valorado por Eduardo Salvio , una de sus figuras, quién destacó que “vamos a luchar hasta el final”.

El “Toto” valoró el presente del equipo de Mauricio Pellegrino y se mostró ilusionado para lo que viene. “Estamos bien en el torneo y en la Copa nos acomodamos. Esto sigue y vamos a luchar hasta el final”, explicó.

En lo más alto. Lanús le ganó a Liga de Quito y celebró un valioso triunfo por Copa Libertadores

Al cerrarse la primera ronda del grupo G, Liga de Quito, Lanús y Mirassol tienen seis puntos, mientras que Always Ready -próximo rival en El Alto- no sumó unidades. Entre ellos tres parecería estar quiénes avanzarán a octavos y el 3º que jugará repechaje con el 2º de la fase de grupos de la Copa Sudamericana .

La derrota en San Pablo obligaba a Lanús a ser eficaz en la Fortaleza. Y lo fue. El extremó, sobre el 1-0 ante los ecuatorianos, detalló que “fue un partido duro, complicado, contra un rival que tenía mucha jerarquía y sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Pero pudimos conseguir los tres puntos, que era lo que queríamos en casa con nuestra gente”.

Eduardo Salvio: “No es fácil ser pacientes”

A pesar de picos altos individuales, Salvio remarcó el rendimiento colectivo del equipo y justificó el triunfo de su equipo. “En general hicimos las cosas muy bien y fuimos merecedores de la victoria”, señaló sobre una nueva noche de Copa y la extensión del invicto en la Fortaleza a ocho partidos internacionales.

Los partidos de Copa se caracterizan por ser cerrados, con pocas situaciones de gol, por eso el exBoca Juniors valoró la paciencia que tuvo Lanús para encontrar la llave que destrabó el cero. “La mayoría de los equipos vienen acá a tirarse atrás, a perder tiempo, tanto en el torneo como en la Copa. Y el equipo tiene que saber jugar este tipo de partidos”, explicó el oriundo de Avellaneda.

Eduardo Salvio, Lanús Eduardo Salvio, experiencia al servicio de Lanús.

En ese sentido, puso el foco en la madurez del plantel para no desesperarse con el paso del tiempo: “A veces no es fácil ser paciente, más cuando el partido va 0-0, pero hay que seguir con las ideas y estar tranquilos”, apuntó.

Lanús cierra el Torneo Apertura

Este sábado, Lanús buscará su primer triunfo frente a Deportivo Riestra en Primera División, luego de los tres triunfos del Malevo: 3-1 (Liga Profesional 2024), 2-0 (Torneo Apertura 2025) y 1-0 (Torneo Clausura 2025). El Granate tiene cuatro triunfos y dos empates, entre 1979 y 1981, por la Primera C.

Este sábado desde las 14.30, por la 9º fecha (postergada por el paro de la AFA) de la zona A del Torneo Apertura, Sebastián Martínez dirigirá en la Fortaleza, secundado por Pablo Gualtieri y Carla López. Cuarto árbitro: Jonathan Barrios. VAR: Adrián Franklin. AVAR: Carlos Córdoba. Televisa: ESPN Premium.