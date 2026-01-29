Eduardo Toto Salvio explicó por qué Lanús pelea como "un equipo grande" en los últimos años

Lanús atraviesa un 2026 con la expectativa lógica de un equipo que viene de ser campeón de la Copa Sudamericana. Aquel título le dio otro protagonismo al Granate y Eduardo Salvio , uno de los referentes, puso al equipo a la altura de los más grandes del país.

Sin dudas, a lo largo de los años el Granate supo estar en boca de todos con los títulos alcanzados. Ahora, tiene por delante el Torneo Apertura, la Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores. Tres torneos en los cuales buscará ser protagonista y seguir por la senda del triunfo.

Uno de los jugadores más representativos de Lanús habló sobre el crecimiento del club a través de los años. En ese marco, sostuvo: "El club fue creciendo muchísimo, fue mejorando mucho en cada detalle. Por eso, en los últimos años, Lanús siempre está compitiendo y siempre está a la altura . Hoy en día, Lanús es un club que te obliga a ser protagonista. No nos conformamos con llegar a lo más alto. Hoy competimos para darle títulos al club".

Además, consideró que en Argentina "está muy marcado quiénes son los equipos grandes" . Sin embargo, destacó que "Lanús está peleando, en los últimos años, como un equipo grande".

Asimismo, señaló el sentido de pertenencia que caracteriza al Granate. A propósito, expresó que es algo que distingue a Lanús del resto de los clubes: "Lanús viene haciendo un buen trabajo durante muchísimos años. El club tiene mucho sentido de pertenencia, y todos los chicos quieren estar ahí. En mí caso, durante una época mis viejos trabajaban en el club, y yo me pasaba todo el día ahí. Eso se genera por cómo te tratan, cómo te cuidan ahí. Lanús es una familia".

toto salvio lanus sudamericana Toto Salvio volvió a Lanús para ganar la Copa Sudamericana.

Su regreso a Lanús y los objetivos planteados

Para Toto Salvio volver a Lanús era una cuenta pendiente que pudo saldar. Después de triunfar en Boca y en el fútbol europeo, regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente estaba entre sus objetivos.

"Estoy muy feliz de estar en Lanús, con mí gente, tener a mí familia cerca. Cuando volví al club, mí objetivo era salir campeón. Ésto lo hablé con el Cali Izquierdoz también. Sabíamos y estábamos convencidos que teníamos equipo para pelear por un título. Pero, no me quiero conformar solo con la Sudamericana", aseguró en diálogo con el canal de Youtube La Fábrica del Poadcast.

Por último, reflexionó y analizó las posibilidades de Lanús para ser protagonista durante el 2026: "No tengo ninguna duda de que vamos a competir y a pelear por ser protagonistas tanto en el torneo como en la Libertadores, y la final próxima con Flamengo. Tenemos un grupo sano, un buen equipo de trabajo, que tiene hambre".