en vivo Buen debut.

Lanús fue más fuerte que San Lorenzo y arrancó el Torneo Apertura con un gran triunfo

En un partidazo, el Granate impuso su jerarquía en momentos claves y ganó por 3-2 con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno.

Final del partido

Lanús arrancó a paso firme su camino en el Torneo Apertura y consiguió un valioso triunfo al ganarle por 3-2 a San Lorenzo, en un electrizante partido jugado en el Nuevo Gasómetro.

45'ST se adicionaron cinco minutos en este electrizante partido en el Bajo Flores.
Losada se quedó con el empate de San Lorenzo

Luego de una serie de rebotes dentro del área, el arquero estuvo lúcido para tapar abajo un remate complicado de Gulli.

Gill le tapó el cuarto a Lanús

El arquero azulgrana, con una rápida salida y sacando provecho de su altura, lo dejó sin ángulo a Marcelino, que no pudo definir con comodidad en un momento caliente del partido.

Gol de Cuello y San Lorenzo, otra vez en partido

El atacante, que fue buscado por Boca Juniors en este mercado de pases, armó una jugada individual por el centro del campo y con un remate esquinado venció la resistencia de Losada para poner el 2-3.

Marcelino frotó la lampara y golazo de Lanús

En el peor momento del equipo de Mauricio Pellegrino, armaron una gran jugada colectiva, con una sutil habilitación de Ramiro Carrera y una genialidad de Marcelino, que eludió dentro del área y definió contra un palo para el 3-1 a los 30 minutos del complemento. Para aplaudir.

Gooool de San Lorenzo

Alexis Cuello, con un remate esquinado, engañó a Nahuel Losada y puso el descuento para el equipo de Damián Ayude a los 7 minutos del complemento.

Penal para el Ciclón

A los 6 minutos, y tras una mano de José Canele, el árbitro Pablo Dóvalo pitó penal en contra de Lanús.

Arrancó el segundo tiempo de Lanús - San Lorenzo

Ya se juegan los últimos 45 minutos en el estadio Pedro Bidegain, donde el Granate busca sostener la diferencia que sacó en el primer tiempo y el Ciclón va por la recuperación.

Final del primer tiempo en el Nuevo Gasómetro

Lanús tuvo cinco minutos a pura contundencia y acomodó el trámite a su favor, gracias a los goles de Rodrigo Castillo, a los 24, y Carlos Izquierdoz, a los 29, por la primera fecha del Torneo Apertura.

Se salvó Lanús

En el cierre del primer tiempo, Rodríguez Pagano llegó al fondo, tiró el centro atrás y cuando Alexis Cuello se relamía, José Canale se esforzó y alejó el peligro.

30'PT Fue amonestado Nahuel Losada, que es el segundo del Granate.

Goooool de Lanús

El Granate está dulce y no perdona a San Lorenzo. Tras el primer gol de Castillo, y una gran atajada de Gill ante un remate de Eduardo Salvio, el equipo de Pellegrino le sacó provecho a la pelota parada y marcó el segundo con un gran cabezazo de Carlos Izquierdoz.

Embed
Gooool de Lanús

Rodrigo Castillo, a los 24 minutos, picó en soledad tras un pase profundo de Guidara, eludió al arquero local, y con el arco a su merced, puso el 1-0 a favor de los de Mauricio Pellegrino.

Embed
17' PT La primera amarilla fue para Sasha Marcich, de Lanús.

Arrancó el partido en el Nuevo Gasómetro

Lanús y San Lorenzo ya juegan por la primera fecha del Torneo Apertura en busca de un triunfo que les permita arrancar la buena temporada de la Liga Profesional con una sonrisa.

Formaciones confirmadas de Lanús y San Lorenzo

El Granate formó con Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Castillo.

El Ciclón, en tanto, lo hará con Gill; Herrera, Romaña, G.Hernández, Rodríguez Pagano; Perruzzi, Tripichio, Cerutti, Gulli; Reali y Cuello.

