domingo 28 de diciembre de 2025
Escribinos
28 de diciembre de 2025
Mercado de pases.

La llamativa frase de Nicolás Russo sobre Marcelino Moreno: ¿el 10 se puede ir de Lanús?

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, habló sobre el mercado de pases y dejó una frase inquietante para los hinchas con respecto a Marcelino Moreno.

Nicolás Russo habló de la continuidad de Marcelino Moreno en Lanús.

Nicolás Russo habló de la continuidad de Marcelino Moreno en Lanús.

Luego de la obtención de la Copa Sudamericana, los hinchas de Lanús empiezan a darle forma a la ilusión por lo que se viene: la Recopa contra Flamengo y la Copa Libertadores. Para eso, sueñan también con la continuidad de Marcelino Moreno.

Es que en el Granate saben bien que para tener grandes aspiraciones la presencia del 10 es fundamental. Y también lo saben los dirigentes, entre ellos Nicolás Russo, el presidente.

Lee además
El presidente de Lanús tiene en claro los pasos a dar.
Contundente.

Nicolás Russo, tajante sobre el mercado de pases de Lanús
Lanús ganó la Copa Sudamericana 2025.
Histórico.

Lanús, entre los 10 mejores clubes de Sudamérica en el 2025

En ese aspecto, hubo una frase que llamó la atención de los hinchas de Lanús en las redes sociales, cuando le preguntaron por la continuidad se la gran figura que tiene el equipo de Mauricio Pellegrino.

"Marcelino Moreno es el mejor jugador del fútbol argentino. Él esta muy cómodo en Lanús. Vamos a tratar de mejorarle el contrato. Si llega una buena oferta, lo venderemos", remarcó el principal dirigente de Lanús en diálogo con Splendid.

Temas
Seguí leyendo

Nicolás Russo, tajante sobre el mercado de pases de Lanús

Lanús, entre los 10 mejores clubes de Sudamérica en el 2025

El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús

Marcelino Moreno, en la mira de Racing: qué hará Lanús con el 10

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús. 
Cambios.

El Turu Flores se suma al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Lanús

Las más leídas

Te Puede Interesar

Willy Banks, el controversial influencer norteamericano, dijo que es hinchas de Banfield.
Inesperado.

Banfield suma un nuevo hincha internacional: el controversial William Banks