La llamativa frase de Nicolás Russo sobre Marcelino Moreno: ¿el 10 se puede ir de Lanús?

Nicolás Russo habló de la continuidad de Marcelino Moreno en Lanús.

Luego de la obtención de la Copa Sudamericana, los hinchas de Lanús empiezan a darle forma a la ilusión por lo que se viene: la Recopa contra Flamengo y la Copa Libertadores. Para eso, sueñan también con la continuidad de Marcelino Moreno.

Es que en el Granate saben bien que para tener grandes aspiraciones la presencia del 10 es fundamental. Y también lo saben los dirigentes, entre ellos Nicolás Russo, el presidente.

En ese aspecto, hubo una frase que llamó la atención de los hinchas de Lanús en las redes sociales, cuando le preguntaron por la continuidad se la gran figura que tiene el equipo de Mauricio Pellegrino.

"Marcelino Moreno es el mejor jugador del fútbol argentino. Él esta muy cómodo en Lanús. Vamos a tratar de mejorarle el contrato. Si llega una buena oferta, lo venderemos", remarcó el principal dirigente de Lanús en diálogo con Splendid.

Esta declaración sorprendió, ya que muchos lo interpretaron como una posibilidad más que latente para que el talentoso mendocino se termine yendo del Granate en este mercado de pases.

