Marcelino Moreno, en la mira de Racing: qué hará Lanús con el 10

Uno de esos clubes es Racing, ya que uno de los futbolistas que más seduce al cuerpo técnico de Gustavo Costa. Así lo informó Juan Pablo Marrón, periodista de ESPN, quien consideró es el futbolista que “desvela” al club de Avellaneda con miras al 2026.
Sin embargo, la posibilidad que el Granate se desprenda de su mejor jugador pinta bastante complicado, teniendo en cuenta que, además, el año que viene disputará la Copa Libertadores.
En Racing tienen en claro esta cuestión, pero no pierden las esperanzas y la dirigencia de la Academia ya trabaja para presentar una importante oferta a sus pares de Lanús con el objetivo de quedarse con uno de los mejores del fútbol argentino.
Si bien todavía no hubo un ofrecimiento formal ni conversaciones entre ambas dirigencias, la idea es mantener a Marcelino con miras a la exigente temporada que se le avecina, aunque en el Granate no descartan la posibilidad de una venta, siempre y cuando la oferta seduzca a todas las partes.
En ese sentido, y de acuerdo a diferentes versiones, la entidad que preside Nicolás Russo difícilmente se desprenda de Moreno por menos de U$S 8 millones y eso lo tienen en claro en los pasillos del Cilindro de Avellaneda.
Marcelino Moreno, con contrato vigente con Lanús
El talentoso mediocampista regresó al Granate a mediados del 2024 tras un paso por la MLS y el fútbol brasilero, pero recién a finales de ese año, el club adquirió la totalidad de su pase a cambio de U$S 2 millones, más U$S 200 mil en bonos. De esta manera, se aseguró al enganche hasta diciembre del 2027.
Por este motivo, y en la antesala de un año muy importante para la institución, la única manera que Lanús se desprenda de Marcelino Moreno es a través de una venta y eso lo saben los interesados que quiere sumar a sus filas a uno de los mejores de este año en el fútbol argentino.