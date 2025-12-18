jueves 18 de diciembre de 2025
Escribinos
18 de diciembre de 2025
¿Se queda o se va?

Marcelino Moreno, en la mira de Racing: qué hará Lanús con el 10

El enganche, figura en la obtención de la Copa Sudamericana, es prioridad para el equipo de Avellaneda, pero tiene contrato vigente con el Granate.

Marcelino Moreno fue la gran figura de Lanús en el 2025.

Marcelino Moreno fue la gran figura de Lanús en el 2025.

Uno de esos clubes es Racing, ya que uno de los futbolistas que más seduce al cuerpo técnico de Gustavo Costa. Así lo informó Juan Pablo Marrón, periodista de ESPN, quien consideró es el futbolista que “desvela” al club de Avellaneda con miras al 2026.

Lee además
Rodrigo Acosta se va de Lanús después de 7 años dirigiendo la reserva.
Nuevo rumbo.

Rodrigo, hermano del Laucha, se fue de Lanús y arregló con un club grande del Interior
En el año 2024, José Florentin fue denunciado por abuso sexual. 
Denuncia.

Piden la detención de José Florentín por abuso sexual: Lanús estaba interesado en él

Sin embargo, la posibilidad que el Granate se desprenda de su mejor jugador pinta bastante complicado, teniendo en cuenta que, además, el año que viene disputará la Copa Libertadores.

En Racing tienen en claro esta cuestión, pero no pierden las esperanzas y la dirigencia de la Academia ya trabaja para presentar una importante oferta a sus pares de Lanús con el objetivo de quedarse con uno de los mejores del fútbol argentino.

Si bien todavía no hubo un ofrecimiento formal ni conversaciones entre ambas dirigencias, la idea es mantener a Marcelino con miras a la exigente temporada que se le avecina, aunque en el Granate no descartan la posibilidad de una venta, siempre y cuando la oferta seduzca a todas las partes.

Marcelino Moreno encara a Horacio Orzán.
Marcelino Moreno fue pilar de Lanús en la Copa Sudamericana.

Marcelino Moreno fue pilar de Lanús en la Copa Sudamericana.

En ese sentido, y de acuerdo a diferentes versiones, la entidad que preside Nicolás Russo difícilmente se desprenda de Moreno por menos de U$S 8 millones y eso lo tienen en claro en los pasillos del Cilindro de Avellaneda.

Marcelino Moreno, con contrato vigente con Lanús

El talentoso mediocampista regresó al Granate a mediados del 2024 tras un paso por la MLS y el fútbol brasilero, pero recién a finales de ese año, el club adquirió la totalidad de su pase a cambio de U$S 2 millones, más U$S 200 mil en bonos. De esta manera, se aseguró al enganche hasta diciembre del 2027.

Por este motivo, y en la antesala de un año muy importante para la institución, la única manera que Lanús se desprenda de Marcelino Moreno es a través de una venta y eso lo saben los interesados que quiere sumar a sus filas a uno de los mejores de este año en el fútbol argentino.

Temas
Seguí leyendo

Rodrigo, hermano del Laucha, se fue de Lanús y arregló con un club grande del Interior

Piden la detención de José Florentín por abuso sexual: Lanús estaba interesado en él

Lanús inició gestiones con Argentinos Juniors por el traspaso de Morales

El nuevo Director Deportivo de Gimnasia eligió a Lanús como "modelo a seguir"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Con una base armada, Temperley se ilusiona con miras al 2026.
Lo que viene.

Pocos refuerzos, pero de calidad: la idea de Temperley para el mercado de pases

Las más leídas

Te Puede Interesar

Todo listo para recibir a Papá Noel en el cuartel de Bomberos de Lomas. 
Caravana.

Así será el recorrido en la autobomba de los Bomberos de Lomas de Zamora que hará Papá Noel